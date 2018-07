«Pon tu vida en la música, pero no pensando en gustar» Carlos Goñi recala esta noche en el pabellón Arnedo Arena. :: j.c.h. Revólver encabeza con la celebración de los 25 años de 'Básico' la última jornada del VI Fárdelej Music&Vida Festival de Arnedo Carlos Goñi Líder de Revólver ERNESTO PASCUAL ARNEDO. Sábado, 21 julio 2018, 00:06

A principios de los 90, el público tuvo que acostumbrarse a un nuevo término que llegaba desde Estados Unidos: 'unplugged'. La respuesta a esa nueva moda desenchufada en España la dieron Revólver con su 'Básico', el grupo que catapultó a la banda de Carlos Goñi. En su 25 aniversario, su celebración encabeza hoy la última jornada del sexto Fárdelej Music&Vida Festival en el pabellón Arnedo Arena.

-¿Qué se siente al ser banda sonora de tantos miles de personas?

-La gente me cuenta cosas preciosas de lo que siente con mis canciones. Pero siempre he conseguido abstraerme de eso para poder tener los pies en el suelo. Siempre tengo la sensación de que estoy empezando. Y tengo la suerte infinita de tener una pasión desmedida por lo que hago. Sencillamente, me siento afortunado. Puede sonar raro, pero es una constante en mi carrera, también por mi carácter: no siento peso como tal, más allá del que, cuando subo al escenario, soy consciente de que hay gente que paga una entrada que le cuesta su trabajo y que me regala su tiempo, que es de lo que todos somos siempre más pobres.

«Yo me planteo cada disco y cada concierto como si fuese el primero, como si fuese el último»

-¿Cómo era el Carlos Goñi que componía el primer disco homónimo 'Revólver' (1990) y el 'Si no hubiera que correr' (1992)?

-Como ejemplo de cómo han cambiado las cosas, para grabar el 'Básico' que vino tres años después tuve que alquilar una guitarra acústica... Pero la pasión y el trabajo eran los mismos. Con el tiempo he ido cambiando en lo emocional, personal y profesional, sobre todo en los últimos 5 años. Pero lo único en lo que me parezco a ese tipo es que tengo la misma pasión que entonces. E incluso más, porque ahora toco más que nunca, escribo todo el día...

-Después vinieron dos obras fundamentales, 'El Dorado' y 'Calle Mayor'. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo preparó esos exámenes tras el éxito de 'Básico'?

-Jamás me ha dicho nadie a lo largo de mi carrera que tengo que sacar un disco para una u otra fecha y tiene que ser de este estilo o de otro. He sido el tipo más independiente del planeta a pesar de haber estado 27 años en una multinacional. He hecho siempre lo que me ha pedido el corazón, he sacado los álbumes cuando lo he creído oportuno... El único problema de un 'Básico' es que condensa los mejores temas de los últimos dos o tres discos y, ante éstas, cualquier nueva canción que escribo palma, porque está empezando su vida. Cuando escribí 'Faro de Lisboa' palmaba contra 'El dorado'; años después, 'Odio' palmaba ante 'Faro'. Después, el público ha querido introducir en la banda sonora de sus vidas otras muchas canciones como 'Blackjack' o 'Frío en Madrid'. Así, la presión la pones tú. Y mi problema es que soy un inconformista, que creo que nunca nada está bien. Como me enseñó Ángel Celada, el mejor batería de este país, me guía el inconformismo absoluto buscando la excelencia.

-Un acústico en 1993 era revolucionario. ¿Qué hay que hacer hoy para sobrevivir en la música?

-Yo me planteo cada disco y cada concierto como si fuese el primero, como si fuese el último. Es imprescindible que hagas lo que te dicte el corazón, porque el público, por encima de las radios, las teles o las compañías, es juez y parte para decidir qué va a ser un éxito y qué no. No por soberbia sino por honradez, siempre he creído que hacer un disco pensando en el público es un error. Como artista, expones tu corazón y el público elige si se lo queda o no. Si lo elige, todo es maravilloso. Pero si el público dice que no, te quedas con un disco que no te gusta y a ellos tampoco. Entonces, ¿cómo duermes? Esa es mi piedra filosofal: que pongas tu vida en ello, pero no pensando en gustar.

-'Capitol' fue en el 2017 su duodécimo disco de estudio. Siempre hay historias que contar...

-Hay mucha gente que se dedica a mirar, pero no ve. Yo me paso la vida leyendo, escribiendo, viviendo. Yo escribo todos los días, estudio y toco... Sólo he sacado discos cuando he tenido algo que contar... cuando el disco aparece.

-En el momento de la composición, ¿cómo conviven la guitarra eléctrica y la acústica?

-La gente me dice que tarareo fatal. Y es porque en mi cabeza suena la canción completa, con todos los arreglos. Hace años descubrí que lo peor que puedes hacerle a una canción es llevarla a un terreno que no le pertenece. Ella va hacia donde quiere ir, hacia donde le toca ir. Miguel Ángel lo decía ante una de sus estatuas: esa obra ya estaba ahí, yo le he quitado lo que sobraba. En mi caso, me fascina revisar la canción y convertirla en otra cosa. Eso viene motivado en que yo hago muchas giras solo, sin banda, que es lo que más me gusta. Entonces, tengo que reconstruir la canción. Aunque en este país sí se vea mucha diferencia, yo no le encuentro tanta entre la eléctrica y la acústica, quizá porque crecí escuchando a Neil Young, que podía hacer un concierto burro con los Crazy Horse y después uno acústico con las mismas canciones. Porque el principio y el fin es la canción.

-El concierto del Fárdelej es con formato eléctrico. ¿Cómo se prepara para trabajar la química con un público tan variado que después bailará con el pop electrónico de Delafé o La Casa Azul?

-Al final entiendes que los tiempos cambian y hay que adaptarse. Me encanta dar conciertos larguísimos, en los que ocurren muchas cosas, hablar mucho... Pero en los festivales no es así, hay que condensarlo todo y dan menos tiempo a la distancia corta y tienes que plantearlo para llegar hasta el último tipo que está más lejano. Tengo que encontrar la química con todo el público. Para ello, hay que coger la guitarra y soltar single tras single. Y en eso no cambia nada: todo concierto es una fiesta en la que el público es mi invitado y tengo que conseguir que se lo pase lo mejor posible.

-¿Qué tipo de público acude a esta fiesta 25 aniversario de 'Básico'?

-Es el mismo que otras giras de Revólver, porque no nos limitamos únicamente a tocar los temas de 'Básico'. Sería muy extraño, porque el público quiere también 'San Pedro', 'Odio'... Yo ni me acordaba de este aniversario cuando me lo propusieron. Pero es una invitación a una fiesta de un álbum que gustó mucho. Pero cuidando también que es el 20 aniversario de 'Básico 2' y tocamos 'Peligro' y tantas otras.