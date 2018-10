Víctor Manuel regresará a Logroño en mayo del 2019 El cantante asturiano Víctor Manuel. :: k.h. El cantante asturiano presentará en Riojafórum las canciones de su nuevo disco, 'Casi nada está en su sitio' D. M. A. Jueves, 4 octubre 2018, 00:30

Logroño. El palacio de congresos Riojafórum y Promociones Musicales Iregua anunciaron ayer la actuación de Víctor Manuel para el domingo 5 de mayo de 2019. El cantante asturiano actuó en el mismo escenario en marzo de 2016 dentro de su gira '50 años no es nada' y el próximo año lo hará con 'Casi nada está en su sitio'. Ya están a la venta las entradas, que cuestan 35 euros en el anfiteatro y 45 euros en el palco y el patio de butacas. La hora de inicio del concierto será las 20.30.

'Casi nada está en su sitio' es el nuevo disco de Víctor Manuel, en el que cuenta con su hijo David San José como productor. De alguna manera es un disco rápido, compuesto y grabado entre el 10 de enero y el 23 de marzo del 2018. «Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No se qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas en un cesto», ha explicado el propio Víctor Manuel.

El cantante asturiano también ha anunciado que va a 'defender' sus nuevas canciones en «conciertos pequeños, grandes y allá donde haya un hueco. Ya lo dije, no hay nada mejor que escribir una canción... y que alguien quiera escucharla. Así que ahí nos vamos a encontrar: en la carretera» porque, confiesa también, «tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen».

El concierto de Víctor Manuel se une al de Café Quijano, también en el 2019 en Riojafórum, pero en febrero. Antes, el auditorio riojano contará con más actuaciones, como las del ciclo 'FlamenKnet' que se celebra este mismo fin de semana, El Kanka, el viernes 16 de noviembre, y Love of Lesbian, el viernes 14 de diciembre.