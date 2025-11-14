Víctor Manuel e Isaías Lafuente, esta tarde en la UR El encuentro forma parte de los actos que se celebran en La Rioja dentro del programa 'España en libertad. 50 años'

Víctor Soto Logroño Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Desde el Gobierno de España se ha lanzado, como conmemoración del aniversario de la muerte de Franco, un conjunto de actividades bajo el títulos 'España en Libertad. 50 años', que también se dejarán sentir en La Rioja.

Uno de los platos fuertes se desarrollará este viernes, 14 de noviembre en la UR, con una mesa redonda sobre la Transición con el cantante Víctor Manuel e Isaías Lafuente como protagonistas, aunque con la participación del Carlos Gil Andrés y miembros del colectivo La Barranca.

Además, en la Esdir, el 17 de noviembre, un emplazamiento icónico ya que fue «cárcel durante la Guerra Civil y hoy un espacio para la diversidad, la creación y la libertad», se desarrollará una mesa redonda con Eduardo Sáenz de Cabezón, el rapero El Chojin y la ilustradora Raquel Marín. «Cincuenta años después tenemos que reivindicar la libertad», recalcó la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz en la presentación de los actos.

Temas

Universidad de La Rioja