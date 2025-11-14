LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Isaías Lafuente (iz.) y Víctor Manuel en el aula magna del edificio de Ingeniería Industrial. MIGUEL PECHE

«Mataron a mi abuelo y mi padre se pasó la vida acojonado y sin contarnos nada»

El cantautor asturiano Víctor Manuel participó este viernes en unas jornadas de la UR para celebrar los 50 años de democracia

Miguel Martínez Nafarrate

Miguel Martínez Nafarrate

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:35

A Víctor Manuel le cazó la muerte de Franco con 28 años. El dictador y sus partidarios, para entonces, ya habían asesinado a su ... abuelo. «A mi abuelo y a otras 1.400 personas en Asturias y mi padre se pasó toda la vida sin contarnos nada», declaró este viernes el cantante en Logroño con motivo de las jornadas organizadas en la Universidad de La Rioja con la Cadena Ser. Bajo la temática 'España en libertad. 50 años de democracia' se siguió un guion basado en diálogos con diferentes protagonistas. El artista de Mieres fue la nota más llamativa dada su militancia y compromiso con las libertades y compartió protagonismo con el palentino Isaías García Lafuente.

