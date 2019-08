La víctima identificó solo a dos detenidos

La joven de 18 años que fue víctima de una violación grupal en Bilbao por parte de seis individuos durante la noche del 1 de agosto pudo describir a dos de los agresores, pero no a los otros cuatro. Por ello, la juez de guardia decretó el ingreso en prisión de dos de los arrestados y la puesta en libertad de los demás, que deben comparecer todos los días ante el juzgado. Así lo dictamina en su auto la magistrada del caso que dice que no descarta que sean ellos, pero que no está acreditado.