Un viaje sanador guiado por mujeres

Ayanta Barilli presenta en Santos Ochoa (19.30) 'Un mar violeta oscuro', novela finalista del Premio Planeta ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Jueves, 17 enero 2019, 10:34

Cuando Ayanta Barilli entierra a su abuela y ni siquiera es capaz de dar el nombre de su bisabuelo, al que siempre ha conocido como Belcebú, comprende que hay muchas cosas de su familia que no conoce. Este es el punto de partida de 'Un mar violeta oscuro', su primera novela, cuyo germen ahonda también en el dolor de la autora por la ausencia de su madre, de la que quedó huérfana con apenas 9 años.

Su familia o, mejor, las mujeres de su familia materna vertebran la obra con la que la escritora y periodista Ayanta Barilli (Roma, 1969) se aventuró en su primera novela, finalista del último Premio Planeta y que hoy presenta en la librería Santos Ochoa de Logroño (Calvo Sotelo, 19) a las 19.30 horas.

En 'Un mar violeta oscuro' reconstruye la historia familiar a través de las vivencias de la bisabuela Elvira, la abuela Ángela, de su madre -Caterina- y de ella misma. «Para mí ha sido un viaje increíble en la historia de las mujeres que me precedieron y, por lo tanto, en mi propia historia. Ha sido un viaje sanador y de conocimiento», reconoce.

Además de salir de la ignorancia, dice haber logrado materializar «un proyecto que para mí era importante, escribir este libro, en el que llevaba pensando muchos años y no me atrevía a hacerlo». Y para ello, para reconstruir la historia de sus protagonistas, que es la suya, recuperó diarios, cartas, notas, documentos... y visitó los escenarios italianos de su infancia. Un ejercicio, sin duda, doloroso. «Es una de las razones por las que he tardado tanto en decidirme a escribir. Tenía muchísimo material y zambullirme en él era destapar la caja de los truenos. Pero en el momento que me senté a leer ese material la idea se convirtió en necesidad de escribir esa novela».

Ayanta Barilli procede de una dinastía de mujeres creadoras y fantasiosas, y heridas en su afán por ser libres . Y con todas ellas se ha identificado de una manera u otra. «He llegado a pensar que esas tres personas de las que hablo en la novela éramos una. Había una especie de cordón umbilical en el que una no existía sin la otra. He llegado a comprenderlas muy bien y también a comprender qué es lo que llevo yo de ellas. La afinidad también depende de si las conocí o no, por lo que me siento más afín a mi abuela o mi madre, porque las he tenido cerca. Aunque la imagen infantil o juvenil que tenía de ellas ha variado mucho una vez que he conocido sus vidas». Unas vidas encastradas en el tiempo que les tocó vivir y castigadas por dos demonios, el maltrato y el cáncer. Pero Ayanta ha roto la maldición de las mujeres de la familia; Ayanta ya no se dejará maltratar ni se volverá loca. Tampoco morirá joven.

Con el beneplácito del padre y escritor Sánchez Dragó «Mi padre (el escritor Fernando Sánchez Dragó) llevaba toda la vida diciéndome que tenía que escribir y yo sabía que tenía razón, incluso tenía la sensación de que se lo debía. Cuando le envié la novela terminada pasé unos días complicados esperando su veredicto. Me contestó a los cuatro o cinco días y me dijo que había tardado tanto porque era una novela que tenía que leer en pequeñas dosis por la implicación personal que suponía, pero que le había encantado, como escritor y como padre». Tras este primer beneplácito, Ayanta obtuvo otro gran reconocimiento, el del jurado del Premio Planeta. Ella fue la finalista en la última edición de este galardón literario, logrado hace un par de meses por Santiago Posteguillo.

Como explica la autora, «hubo un momento en el que descubrí que había una repetición de patrones familiares, unos fantásticos y otros malignos, como la elección de hombres equivocados y una enfermedad, el cáncer de mama. Está en nuestras manos entender las cosas y desactivarlas».

El patrón del maltrato

Aunque no se reconoce militante contra el maltrato, le dedica espacio en su programa de la cadena esRadio y en este libro. «Soy una persona muy poco activista e ideologizada, pero en este libro el tema es importante porque analiza profundamente los mecanismos que suceden en estos casos. Y no sólo en el maltrato hacia mujeres, sino también hacia los hijos. Afortunadamente en esta historia también hay hombres extraordinarios, luminosos y reveladores», subraya Ayanta Barilli.

En su novela, intimista y narrada en primera persona, la autora entremezcla su voz con cartas enviadas por su madre a su padre (el escritor Fernando Sánchez Dragó) y con una especie de libro de memorias de la abuela Ángela.

¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad? «Hasta yo misma me confundo -reconoce la escritora-. Vengo de una familia donde las mujeres y mi padre han sido grandes fabuladores, han exagerado todo el anecdotario familiar. Te diría que a lo mejor habría mitad y mitad, pero lo importante es que es la historia que yo quería escribir, una versión que me resulta tolerable».

Exponer tanto su vida personal como la de su familia no suscita pudor alguno en Ayanta Barilli. «A mí me enseñaron que si quieres ser escritor y no estás dispuesto a vender a tu madre, pues no seas escritor. Es una frase de mi padre que me parecía una barbaridad, pero cuando me he puesto a escribir he contado los temas duros sin ningún pudor, aunque con muchísimo respeto. Además, tengo la fortuna de provenir de una familia de personas ligadas a la creación y el arte que siempre han utilizado su propias experiencias para hacer algo con esto. He trabajado muy libremente y me apetecía mucho compartir esta historia no solo con mi familia, sino con el lector. Creo que desde algo tan íntimo como la historia que yo cuento se puede llegar a algo universal, a los secretos que guardamos en nuestras biografías. Es algo impúdico, pero resguardado por la literatura».

Precisamente a la literatura lleva años encaminando sus pasos esta autora, periodista y actriz, si bien reconoce la dificultad de vivir de ella. «Intento aunarlo con otros trabajos, como el periodismo, mi trabajo en la radio o todo lo ligado a la divulgación cultural». Trabaja ya en su segunda novela. ¿Será de nuevo candidata al Planeta? «Bueno, uno de los alicientes de quedar finalista del Planeta es que puedes ganarlo», concluye.