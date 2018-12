LAS VENTANAS «Las ventanas no miran pero dejan mirar, abren espacios. Para que el ojo se ejercite y obre. La ventana es el ojo. Le basta un puñadito de paciencia para ver el transcurso de la vida» VICENTE ROBREDO GARCÍA Domingo, 2 diciembre 2018, 00:12

Qué triste es una casa sin ventanas! ¿Puede llamarse casa? Más parece una tumba, la lobreguez de un frío sin consuelo.

«La ventana engrandece lo que enmarca, / une todo con todo...», en palabras de Lorenzo Oliván. A primera vista parecería extraño que un marco, que limita, que estrecha, que reduce la visión y el espacio, pueda engrandecer nada. Pero basta observar un verso («amada en el amado transformada», de san Juan de la Cruz), un cuadro ('Muchacha en la ventana', de Dalí), un plano de película ('La ventana indiscreta', de Hitchcock), un semblante, para caer en la cuenta de que es cierto; de que centrarse en una escena, una persona, una palabra, un hecho, los enaltece y salva de lo anónimo. La ventana engrandece, da importancia, agiganta el más mínimo detalle que se ofrece a sus ojos.

Porque son unos ojos los que miran, los que beben atenta, fijamente, para luego guardar lo contemplado. Las ventanas no ven y no recuerdan lo que pasó ante ellas. Pero los ojos sí. Y son ellos los que miran y ven, los que mantienen viva la memoria del instante que viene y que se va Ellas no hacen historia, no la cuentan, su boca y su garganta no pronuncian. Pero los ojos sí. Porque los ojos hablan, narran lo vivido, para que no se pierda. Y no desean, las ventanas no desean nada, pero dejan cruzar cualquier deseo: de bendecir la calle, de saludar al hijo, de que florezcan los geranios, de que seque la ropa, que entre el viento, el cándido alboroto de los niños...

Las ventanas no miran pero dejan mirar, abren espacios. Para que el ojo se ejercite y obre. La ventana es el ojo. Le basta un puñadito de paciencia para ver el transcurso de la vida, que se deja mirar, que va diciéndose, viviéndose, ofreciéndose. Un ojo es comunión, vitral de comunión que lo une todo: al anciano y al banco del paseo, al mendigo y la esquina, al carro de la compra y al semáforo; al árbol y al bordillo de la acera, a la hoja otoñal y al mes de mayo; al gorrioncillo humilde y la glorieta, al que sueña canciones y al enfermo, al que gobierna reinos imposibles y al que inscribe sus sueños en las listas del paro.

La ventana es profunda y atrayente. Decía Baudelaire: «Quien mira a través de una ventana abierta, nunca ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana iluminada por un candil. Cuanto puede verse al sol es siempre menos interesante que cuanto ocurre detrás de unos cristales. En ese espacio oscuro o luminoso habita la vida, sueña la vida, la vida sufre». Y Machado cantaba: «Para tu ventana / un ramo de rosas me dio la mañana».

¿No es la fe una ventana? ¿No se fía de lo que ve y no ve, de lo que intuye, de aquello que los vientos y las nubes, los mirlos, los viandantes susurran a sus ojos? ¿No es la esperanza una ventana? ¿No aguarda -centinela- cada aurora, la promesa sembrada, la luz de la bondad y la justicia, la voz del alejado y del amigo?

¿No es acaso el amor una ventana, la más universal de las ventanas, la más cierta, entrañable, bondadosa, libre, sacrificada, transparente, perenne, solidaria, feliz de las ventanas? ¿Y no es el ser humano una interioridad abierta al mundo, al corazón hermano y al sol de la mirada salvadora, benéfica de Dios?