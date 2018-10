Una ventana a las cuatro estaciones José Luis Gómez. :: j.l.g. El logroñés José Luis Gómez presenta 'Diario de un fotógrafo de la naturaleza' J. SAINZ LOGROÑO. Jueves, 25 octubre 2018, 00:52

«He sido perseguido por un alce en Escandinavia, acosado por hordas de mosquitos en Escocia, asaeteado por charranes en el Ártico hasta que manó sangre de mi cabeza, e incluso detenido y esposado en el monte... entre otras 'lindezas' que adornan mi currículum naturalista. Pero no he perdido la capacidad de soñar. La fotografía no es más que una ventana».

El logroñés José Luis Gómez de Francisco presenta hoy en la Biblioteca de La Rioja (a las 19.15 h.) su libro 'Diario de un fotógrafo de la naturaleza', una obra que recoge más de trescientas fotos de paisajes, fauna y flora de diversos puntos del planeta, como Europa, África o el Ártico. Y también La Rioja. Incluye además medio centenar de relatos repartidos por las cuatro estaciones en los que cuenta historias, anécdotas, reflexiones y consejos fruto de más de treinta años de trabajo.

El autor, que combina su carrera docente con la de fotógrafo de naturaleza, publica normalmente en revistas especializadas nacionales e internacionales y ha participado en numerosas exposiciones. Es miembro fundador de la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA) y su trabajo ha sido reconocido en distintos foros y concursos, como el prestigioso Wildlife Photographer of the Year.

«Antes que fotógrafo fui un enamorado de la naturaleza -afirma-. Crecí con Félix Rodríguez de la Fuente y aprendí a amar los paisajes y la fauna». Ahora es Odile Rodríguez de la Fuente quien prologa su libro: «Un libro especial -escribe la hija del recordado divulgador-. Una prolongación del autor, de su vida, sus experiencias, su conocimiento y su mirada. Se palpa el mimo y el acento personalísimo en cada página»

Entre sus consejos: ser creativo, mirar de otra manera, saber apreciar lo cercano, diversificar los motivos de las fotos... Pero sobre todo, uno: «Amar la naturaleza».