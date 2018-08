«Vamos a tocar todos los temas clásicos de Los Ramones» Marky Ramone, ex batería de Los Ramones, muestra su anillo con sus iniciales. :: L.R. Marky Ramone | Batería de Los Ramones El exbatería de Los Ramones actúa esta noche en Agoncillo con su banda de tributo al legendario grupo estadounidense de punk DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 18 agosto 2018, 13:17

Marky Ramone (Mark Bell) es un auténtico viejo rockero a sus 66 años. Sustituyó al batería original de Los Ramones, Tommy Ramone, en 1978, procedente de otros grupos como Dust y Richard Hell & The Voidoids, y su primer disco con la banda estadounidense de punk fue 'Road to ruin'. Su trayectoria con el grupo duró tres años en una primera etapa, la más exitosa con el productor Phil Spector ('End of the Century'), aunque se reincorporó en 1987, durante nueve años más, hasta la disolución de la misma. Desde 2008 Marky Ramone lidera un grupo de tributo a Los Ramones con otros tres músicos argentinos con los que ya ha actuado en festivales riojanos como Actual y Ezcaray Fest. Esta noche, a partir de las 23.30 horas en la plaza del Castillo de Agoncillo, actúa de nuevo en La Rioja, acompañado esta vez del guitarrista de Bad Religion Greg Hetson, en un concierto gratuito. Además, el grupo riojano será el telonero y también ofrecerá una sesión el DJ Plisken & Big Band.

-Los Ramones siguen vivos actualmente, en buena parte gracias a usted. ¿A qué cree que se debe que el público siga respondiendo tan bien a sus conciertos?

-El público no cambia pero sí la tecnología. La gente de hoy tiene los mismos intereses e inquietudes que antes: el amor, las frustraciones... Lo único que cambia es la plataforma para escuchar la música.

-Ha actuado ya varias veces en La Rioja, ¿qué le parece el público riojano?

-Lo siento pero no puedo responder a eso. Ofrecemos más de un centenar de conciertos al año, así que no puedo recordar cómo es el público de todos ellos, pero espero que el público riojano refresque mis recuerdos esta noche y que estos sean buenos.

-¿El repertorio del concierto será similar al de otras citas o cambiará?

-Vamos a todas todos los temas clásicos de Los Ramones.

-¿Cuál es la canción de Los Ramones que más le gusta interpretar en directo?

-Me gusta tocar todas las canciones de Los Ramones. Es muy difícil elegir sólo una... Quizá la canción 'I wanna be sedated', porque es la primera que grabamos todos juntos.

-¿Fue difícil encontrar a los demás músicos de su nueva banda de tributo a Los Ramones?

-No, al contrario, fue fácil encontrar a los músicos, sólo tenían que ser delgados... Ahora tocamos y giramos con Grec Hetson, el guitarrista de Bad Religion, que ¡es buenísimo!

«Fuimos muy populares»

-¿Cómo entró usted mismo a formar parte de Los Ramones?

-El batería dejó la banda y yo era amigo de Dee Dee, así que me preguntaron si quería unirme a ellos y respondí que sí. ¡Todo salió perfecto!

-¿Y qué cree que pensarían Joey, Johnny, Dee Dee... de esta nueva banda suya de tributo a Los Ramones?

-No lo sé, y tampoco puedo hablar en su nombre...

-¿Cree que, si no hubieran muerto Joey, Johnny y Dee Dee, y Los Ramones continuasen en activo, serían hoy tan importantes como The Rolling Stones?

-Los Stones son los Stones... Nosotros fuimos muy populares pero es difícil alcanzar a los Stones, que son, después de The Beatles, la banda más influyente de la historia de la música. Tampoco me gusta hablar de 'qué pasaría si...'. Estamos donde estamos, no donde estaríamos si...