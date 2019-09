«Hay que ser valiente para exponerte tanto como necesitas en el escenario» Elena Ballesteros. :: l.r. Elena Ballesteros | Actriz La versión teatral de 'Perfectos desconocidos', una comedia de secretos en pareja y entre amigos, hoy y mañana en el Bretón J. SAINZ LOGROÑO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 07:56

Cuatro parejas de viejos amigos quedan a cenar y durante la velada deciden participar en un juego que resulta más peligroso de lo que parecía: leer en voz alta los mensajes y las llamadas que lleguen a sus teléfonos. 'Perfectos desconocidos' fue primero una película italiana de éxito internacional (de Paolo Genovese en 2016) y después un remake de Álex de la Iglesia. Ahora llega al Bretón (hoy y mañana a las 21 h.) la versión teatral que también ha triunfado en Madrid. La dirige Daniel Guzmán y la interpretan Inge Martín, Fernando Soto, Antonio Pagudo, Olivia Molina, Jaime Zatarain e Ismael Fritschi junto a Elena Ballesteros (Madrid, 1981), una popular actriz de larga experiencia en cine y televisión que debuta en teatro con una gran sonrisa.

-Se trata de una comedia con un planteamiento muy actual, esa permanente conexión a la que nos sometemos a través del móvil, pero con temas de siempre: la sinceridad, la intimidad, los secretos.

-Los móviles solo son un detonante. Parece que tenemos una intimidad con nuestro teléfono que no somos capaces de tener con las personas. Ahí dentro lo tenemos todo, desde los datos del banco hasta una conversación con alguien que está a miles de kilómetros.

-¿Cree que adulteran las relaciones?

-Sí, pero supongo que es cuestión de aprender a comunicarnos según avanza la tecnología. Estamos en el proceso de aprender a comunicarnos de otra manera. Pero que alguien sea sincero o no, creo que no depende de esa tecnología.

-¿Debe haber secretos en pareja?

-Depende del secreto, depende de quién sea. No vas a contar a tu pareja el secreto de una amiga, por ejemplo. Yo creo que lo que nunca debe ser es faltar al respeto y a la confianza de la otra persona.

-La comedia plantea todo esto en tono de humor.

-Es que son situaciones tan al límite que inevitablemente provocan la comedia. No te lo puedes creer y al mismo tiempo es muy verosímil. Es muy divertido.

-Está teniendo mucho éxito, éxito precedido incluso por las películas. ¿Condiciona eso la versión teatral? ¿En qué es diferente?

-El medio ya es diferente. La historia puede ser la misma y los personajes, pero el teatro hace que siempre sea distinto. El público hace que cambie incluso si suena un móvil.

-En eso ustedes juegan con fuego.

-Pero da mucha rabia. En esta función los teléfonos son un personaje más y que suene uno entre el público despista incluso más de lo normal. Pero hacemos lo que podemos por salvar la situación.

-¿Y qué aporta la versión de Daniel Guzmán?

-Él entiende que no hay diferencia entre el teatro y la vida. Son reflejos. Y el público lo nota porque suelen decirnos que sienten haber estado cenando con un grupo de amigos.

-¿Usted vio las películas?

-Vi la italiana, pero la de Álex no quise verla para que no me condicionara el trabajo de compañeros y amigos con los que he trabajado y a los que admiro tanto. No quería replicar un trabajo que ya está muy bien hecho. Pero ahora que mi personaje también está asentado creo que podré verla porque también la creatividad de los demás te aporta cosas.

-Es su primer trabajo teatral. ¿Cómo ha resultado el debut después su experiencia en televisión y cine?

-Me daba un poco de susto hacer teatro porque la técnica es distinta, pero me he preparado mucho y me siento muy protegida por mis compañeros. Es un trabajo en el que nunca dejas de aprender si te lo tomas en serio. A mí me gusta tomármelo en serio. Requiere mucho rigor y ser una persona responsable y coherente.

-Actores y actrices solían formarse en el teatro; ahora ocurre al contrario. ¿Qué ha descubierto usted?

-Que la formación tiene que pasar por ahí, porque hay algo que recibes en el momento por parte del público que solo puede suceder en el teatro. Hay que ser valiente para exponerte tanto como necesitas en el escenario. Y eso es algo que a mí me ha costado más, porque de niña yo era muy tímida.

-Usted cumplió de niña el sueño de ser actriz. ¿Qué sueño tiene ahora?

-Muchos. Un par de novelas que adaptar o trabajar con gente a la que admiro, con directores como Amenábar o Bayona y con actrices como Penélope o Javier Bardem... Todo ese esfuerzo y esa coherencia que yo veo en ellos es lo que más admiro de mis compañeros de profesión. Y también personalmente.