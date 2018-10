Estaba dudando qué me resultaba más chocante, si la muchacha de 'Operación Triunfo' que se ha negado a decir «mariconez» (de la canción 'Quédate en Madrid', de Mecano) o el equipo de 'Gran Hermano VIP' ofreciendo su equipo de psicólogos al expulsado Omar Montes. «Para que reflexiones sobre tu relación con las mujeres». Y van Pedro Sánchez y señora y hacen ese ridículo tan gordo junto a los Reyes. Pero, pero, pero... Ni las fotos del avión, ni las de Times Square, nada como pretender quedarse a dar la mano con los Reyes en el Palacio Real. Sólo se la dieron a Ana Pastor (la del PP). Ni siquiera a su marido (el que camina con Rajoy). Llegó un tipo de protocolo y les dijo que sape.

En cuanto a lo de 'GHVIP', Jorge Javier dijo a Omar que tenía que revisar elementos de su pensamiento. Vale, su comportamiento no fue muy edificante y él lo consideró una broma. Lo que se le achaca es haber incitado a Asraf a aprovecharse de Miriam mientras ella estaba borracha. Hablemos un día del suministro de alcohol en GH (en el formato que sea). Omar pidió perdón aunque no entendió el lío que provocó su expulsión: «Ella estaba con actitud cariñosa y fue de forma inconsciente, pero veo que esa broma no tiene gracia». No tenía gracia, pero, vamos, que tampoco era uno de los delincuentes que jaleaban la violación de Jodie Foster en 'Acusados'.

Por otro lado, María, de 'OT', no quería decir mariconez (a ella no le suena a apellido del TBO porque es muy joven). Quería cambiarlo por gilipollez. Lo otro le parecía «un insulto homófobo». Han llamado a Ana Torroja, que, además de ser parte de Mecano, es juez en el programa, y ha aceptado el cambio. Es una vía más rápida que cuando pretenden modificar algo en el diccionario de la Real Academia. Pero lo del equipo de psicólogos es maravilloso. Antes te ponían un piso en Torrevieja, ahora te ponen psicólogos. Un volquete de psicólogos. Lo que necesita Pedro Sánchez para esa cabecita loca (póngase la canción de Conchita Bautista) es cambiar elementos de su pensamiento. Reformas mentales, como dirían su ministra de Justicia y Villarejo.