VIVOS Y ZOMBIES

Jorge Javier Vázquez entró el miércoles en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Vale, no era Jeff Daniels saliendo del cine para encontrarse con Mia Farrow en 'La rosa púrpura del Cairo', pero parece que no es lo mismo advertir vía pantalla que hacerlo cara a cara. Porque Jorge Javier, antes de teñirse de Richard Gere, fue a reñir a la fauna del concurso. La cadena británica Channel 5 ha expulsado de su 'Big Brother' a Lewis Flanagan por «lenguaje inaceptable que contraviene las reglas». Al principio no se sabía qué había dicho porque la explicación fue esa y las imágenes no se vieron. El propio expulsado reconoció que lo suyo tenía que ver con Hitler y el Holocausto. El avión, el avión, que diría Hervé Villechaize en 'La isla de la fantasía'. Que había bromeado diciendo «Kill all the jews». O sea, que bromeó con matar a los judíos.

Jorge Javier les informó de que el programa lo ve mucha gente. El jueves, un 32,1% de cuota de pantalla y 3.429.000 espectadores (y 3.714.000 en el 'Express'). ¿Cómo no va a decir Vasile que el prestigio se consigue con el éxito? Otro día ya ponen 'Berlin Alexanderplatz'. Y como el programa lo ve mucha gente, tienen mucha responsabilidad. «Vais a quedar en la memoria de la gente por lo que hagáis». Pero eso también tiene que ver con el éxito del programa. Hay gente de los 'GH' normales de los que no te acuerdas y gente (Nicky) de la que te acuerdas por pedir a gritos los papeles de la paella.

«Nosotros no podemos aceptar algunas cosas que están pasando aquí». Se refería a los combates dialécticos entre Ángel Garó y Asraf y al de Miriam y Aurah. A esos gritos, a esas ordinarieces. «No me digas que has venido aquí para esto», le soltó Suso, uno de los más impresentables (y no por machista, por inaguantable). El que conoce los 'realities', el que se creía protagonista. El pobre vislumbra, por las veces que la han salvado y por los aplausos desde el plató, a Miriam ganadora. La que ha hecho más méritos. Cobra cuatro duros y mantiene el 'show', incluso en la tradicional noche de sustos. Zombies a ella. Si ya tiene vivos que le quieren morder.