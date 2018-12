VERGÜENZA Y VENGANZA

Cualquier cosa que veo en los periódicos la he visto antes en una serie de televisión. Por ejemplo, las impresoras 3-D y los transplantes de heces en 'Anatomía de Grey'. Leo que hay azafatas que venden sus zapatos y medias usadas. Lo que más se valora es el mucho uso y el olor. «Vendo medias y zapatos de tacón apestosos de tripulante de cabina». Anuncios en grupos privados de Facebook que dan respuesta a las fantasías fetichistas. Parece que se suele preguntar si el olor es «intenso o bajo» como quien pregunta por la garantía o la duración de la batería. Una azafata recuerda a un tipo que hace años se acercaba en los aeropuertos con su tarjeta de teléfono haciendo la petición. Ahora se hace por Internet. Me encantan estas ventajas que tenemos las mujeres aprovechándonos de las debilidades de los hombres.

En la cárcel de 'Orange is the new black' montaban un negocio de bragas usadas que sacaban al exterior para venderlas. En otras series no se venden. O sí. Manolo (Paco León) paga una especie de deuda robando unas bragas usadas de Ava Gardner para Vargas. Gracias a eso se produce una de las mejores escenas de 'Arde Madrid', que es la primera aparición de Miren Ibarguren (sólo la primera escena de John Turturro en 'El gran Lebovski la supera). En la segunda temporada de 'Vergüenza' también hay una escena en la que pillan a Javier Gutiérrez oliendo las bragas de su vecina. Y qué decir de Torrente oliendo las que cree que son de Neus Asensi pero son de su tía.

Viendo 'Vergüenza', con bragas o sin bragas, me pasa algo muy parecido de cuando veo los matinales de televisión tras el asesinato de una mujer o una niña. Con una violación, con lo que sea de ese campo. Ese retorcimiento corporal de «no, no, por ahí no». Con los periodistas pretendiendo llegar antes que las autoridades o los informes forenses. Pretendiendo que lo sepan todo. Con detalles innecesarios. Elogiando a la víctima sólo por ser víctima, convirtiendo el sufrimiento en fuente de autoridad moral. Prefiero volver a una serie de televisión carcelaria. A Saray (Alba Flores) vengándose de su violador.