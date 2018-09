«A 'Vacaciones en el mar' le faltaban más escenas subiditas de tono» Kike Sarasola tiene 54 años. :: c. N. Asegura que su familia se parece a los Stark de 'Juego de Tronos', aunque alguna similitud con 'Dallas' también encuentra. Le gustaría tener un cameo en 'Westworld'. Y alojaría en sus hoteles a Frank Underwood MIKEL LABASTIDA Domingo, 9 septiembre 2018, 00:54

«Me encantaban todas las series de vaqueros. 'Lucky Luke' era mi preferida» «Lloro con las series cuando se ponen emocionantes, soy de lágrima fácil»

Fue cinco veces campeón de España de hípica y acudió a cuatro Olimpiadas. Precisamente, preparando los Juegos Olímpicos de Atenas, Kike Sarasola (Madrid, 1963) sufrió una lesión de espalda en una caída. A partir de ahí se inicia una carrera empresarial que le lleva a convertirse en uno de los líderes del sector hotelero con la exitosa cadena Room Mate Hotels. Y de ahí da el salto al alquiler de apartamentos. A pesar de esta frenética actividad encuentra tiempo para ver series y por eso ha sido convocado a este interrogatorio, en el que descubre sus filias y fobias en materia de ficción.

-Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

-Culpabilísimo, me vuelven loco.

-¿Lo suyo con los hoteles tiene entonces algo que ver con la serie de los 80 que protagonizaban James Brolin y Connie Sellecca?

-Puede ser. La serie 'Hotel' cuando era pequeño la vi miles de veces. ¡Me encantaba!

-¿Y hubo alguna otra serie que le marcase de niño?

-Me marcó mucho 'Dinastía', era una gran serie que no dejaba indiferente a nadie.

-Hablando de grandes sagas televisivas yo imaginaba la suya más parecida a la de 'Dallas', por lo de estar rodeado de caballos...

-Se parecían algunos personajes, jajaja.

-Puestos en asuntos familiares, ¿con qué clan de 'Juego de Tronos' se siente más identificado?

-Por supuesto mi familia se identifica con los Stark, cada uno tiene su personalidad, pero nos unimos ante las adversidades. Me encanta Jon Snow.

-Y volviendo a lo de la temática equina, ¿recuerda alguna otra serie en especial sobre este asunto?

-Me encantaban todas las series de vaqueros, en ellas los caballos eran parte de los principales personajes. Lucky Luke era de mis preferidas.

-Le iba a preguntar con qué dibujo animado se sentía identificado precisamente.

-Me siento identificado y me encanta Batman.

-¿En qué serie extranjera le gustaría hacer un cameo?

-Me gustaría tener un papel en 'Westworld'.

-Tras los hoteles, tal vez los parques de atracciones puedan ser una buena vía para expandir su negocio... En cualquier caso y volviendo a las series, usted ya ha tenido papeles en algún título televisivo, ¿no?

-He aparecido en 'Policías' y en algunas otras series más. Me atrae la experiencia de participar en series y películas como actor.

-¿Qué pasa en los hoteles de las series que luego no pasa en los hoteles de la vida real?

-Jajaja, ¡me encanta esta pregunta! En realidad, todo lo que pasa en las series de hoteles pasa en los hoteles en la vida real, todo eso y mucho más... y hasta aquí puedo contar. Me gustaría mucho hacer una serie de hoteles.

-¿A qué personaje de alguna serie le gustaría alojar en uno de sus hoteles?

-No podría elegir solo uno, pero me entusiasmaría alojar a Thomas Selby de 'Peaky Blinders'. Es un empresario de referencia en su sector... Por otro lado, sería genial poder recibir a Frank Underwood, el presidente de los Estados Unidos, sería todo un reto para la compañía.

-Vaya par de huéspedes... ¿Cuál es su malo favorito de todos los tiempos?

-El Jocker, sin duda.

- Si invirtiese en cruceros en lugar de hoteles, ¿se imagina algo similar a 'Vacaciones en el mar' o había algo que no le gustaba en aquella serie?

-Me gustaba mucho 'Vacaciones en el mar', pero creo que le faltaban más escenas subiditas de tono...que dieran vidilla a la serie.

-¿Cuál ha sido el último atracón de serie que se ha dado?

-Hace nada. En un fin de semana vi la quinta temporada de 'House of Cards'.

-¿Qué serie de la que le habían hablado bien a usted no le terminó de convencer?

-Me habían recomendado 'The Magicians' pero me ha decepcionado, es demasiado infantil.

- ¿Con qué serie reconoce haber llorado?

-Con todas, cuando se ponen emocionantes, soy de lágrima fácil.

-¿Qué sintonía de serie tararea a menudo?

-A veces me sorprendo tarareando la de 'House of Cards'.

-¿Qué serie de humor a usted no le hace demasiada gracia?

-'American Housewife'.

-¿Y el final que más le disgustó?

-Me ha disgustado mucho terminar la quinta temporada de 'House of Cards', porque han dicho que se terminaba.