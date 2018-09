El verano es un buen momento para ponerse al día con series atrasadas, que se quedaron apartadas a la espera de un momento mejor. Es lógico que algunas producciones se aparquen para ver más adelante, teniendo en cuenta el ritmo frenético de estrenos cada mes. La oferta es inabarcable, reconozcámoslo, y es necesario seleccionar. Esta sí, esta no. En esa criba en ocasiones se dejan de lado títulos más que interesantes que, por distintas razones, no logran la repercusión que merecen. 'Trust' es uno de ellos. Y no será porque le faltasen elementos atractivos con los que enganchar. Está basado en un caso real: el del secuestro de John Paul Getty III, el nieto del todopoderoso magnate petrolero estadounidense. Tenía de por medio a la mafia, un asunto que cuenta con mucho tirón entre los seriéfilos. La dirige Danny Boyle, realizador de 'Slumdog Millionaire', '28 días después' y, por supuesto, 'Trainspotting', entre otras, que trasladó todo el ritmo de sus trabajos anteriores a la serie. En el reparto figuran actores célebres como Donald Sutherland, Hilary Swank o Brendan Fraser. Pero a pesar de estos factores la producción no consiguió un reconocimiento unánime.

Parte del problema quizá esté en un primer episodio que no refleja bien lo que va a contar la serie, que despista, porque se empeña más en retratar los excesos y defectos de Getty que en entrar de lleno en el suceso en el que estuvo envuelto su nieto y que marcaría su vida. Es a partir del segundo capítulo cuando 'Trust' se vuelve adictiva, cuando el espectador se solidariza con el joven bohemio que no puede desprenderse de un apellido que, en contra de lo que cualquiera pudiera pensar, actúa como una losa. Y ahí encontramos lo que más llama la atención de esta truculenta historia, en el peso de la familia, en lo complicados que son los vínculos dados al nacer y en que esto no varía aunque llegues a este mundo cubierto de oro. Porque el secuestro de Getty -y así lo vemos en la trama- sirvió para destapar las miserias de un hombre que quiso tenerlo todo y nunca apreció lo que tuvo.