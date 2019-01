El triunfo riojano regresa a Ahora Caigo La albeldense Alicia Gómez Pascual, en un momento de su intervención como concursante, junto a Arturo Valls. :: antena 3 Antena 3 repitió el pasado domingo el programa en que la concursante de Albelda Alicia Gómez Pascual se impuso y se llevó 12.500 euros P. HIDALGO Miércoles, 16 enero 2019, 00:29

El wasap de Alicia Gómez Pascual ha vuelto a bullir en los últimos días. El pasado domingo Antena 3 repitió la emisión del Ahora Caigo del 15 de octubre y a esta albeldense le han llovido de nuevo las enhorabuenas por su magnífica intervención, que coronó llevándose el premio del programa.

La nada desdeñable cantidad de 12.502 euros que, aún no ha recibido, y para la que todavía no tiene un plan concreto trazado. «Lo emplearé en hacer algún gran viaje con mi chico porque somos muy viajeros», anuncia esta joven de Albelda de Iregua que trabaja en la recepción de un hotel en Logroño.

La repetición de su sobresaliente paso por la pequeña pantalla le ha traído de nuevo a la memoria grandes recuerdos y un aluvión de felicitaciones, esta vez avivadas porque la retransmisión coincidió con el fin de semana y fueron muchos los que se sentaron en la tarde del pasado domingo frente al televisor.

«Fue una experiencia fantástica que se la recomiendo a cualquiera», señala. Y es que, además de pasar una jornada de grabación en Barcelona y vivir la tele desde dentro, «te maquillan, te peinan y te dan hasta el vestuario». También tuvo el placer de conocer a Arturo Valls, el presentador. «Es un encanto, muy majo y divertido, como se muestra en la televisión», afirma.

La albeldense se confiesa una seguidora habitual de este formato vespertino de Antena 3. «Lo veo siempre que puedo porque me parece muy divertido», explica. Así que mientras disfrutaba de una emisión en noviembre del 2017, le dijo a su pareja: «Quizá me apunte». Él no le dejó tiempo para que se arrepintiera y la inscribió.

«Me llamaron en marzo del 2018 para realizar el casting en el mes de abril en Pamplona, cuando ya casi ni me acordaba de que estaba apuntada», evoca.

Allí se topó con más riojanos y debió superar pruebas de cámara, un examen de cultura general y relatar sus gustos y aficiones. La seleccionaron y, si bien en la primera oportunidad en que la convocaron para salir en pantalla no pudo acudir por motivos laborales, a la segunda hizo la maleta para grabar en octubre en la Ciudad Condal.

«Pasó todo muy rápido», recuerda. «Llegué por la tarde y me esperaba un taxi para llevarme al hotel y cenar. Luego al día siguiente me tuve que levantar muy pronto para ir a los estudios y grabar», cuenta.

Primera ronda

De los cuatro programas que se grabaron en aquella jornada, la albeldense salió en el primero. «Pensé que cuanto antes saliera, mejor para no ponerme nerviosa. Aunque resultó todo tan seguido, que tampoco me dio tiempo a intranquilizarme», indica.

No obstante, cuando tras la eliminación de un participante salió de concursante principal, comenzó a perder la calma. «En el centro ya no estaba tan tranquila», sostiene.

La pregunta que le otorgó el triunfo (y los 12.502 euros) buscaba la respuesta al personaje que Marlon Brando había interpretado en la película sobre el descubridor de América, 'Cristóbal Colon: el Descubrimiento'.

«Me quedé en blanco, no, lo siguiente. Por más tiempo que me hubieran dado no me hubiera salido», admite la riojana. Pero por fortuna su oponente tampoco sabía que la contestación correcta era Torquemada, con lo que él cayó al hoyo y la de Albelda de Iregua se proclamó ganadora.

«Me ha costado un tiempo asimilar la experiencia de salir en televisión; pero ahora que ya he perdido el miedo escénico, quién sabe si no me presentaré a otro concurso», avanza Alicia.