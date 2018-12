TOMA DEL FRASCO

Ha vuelto 'Vis a vis' (Fox) por todo lo alto, con Zulema en un avión haciendo de las suyas. Najwa Nimri está encantada en la tele (aunque haga cosas en el cine como 'Quién te cantará', de Carlos Vermut). Tiene filtro. Que está en 'Vis a vis' y 'La casa de papel', no en 'Velvet', advierte. En esta cuarta temporada volvemos a la prisión de Cruz del Norte y hay que ver el nuevo tablero, con piezas (menudas piezas) en otras posiciones. Ya nos han contado que Maca (Maggie Civantos, ocupada en 'Las chicas del cable') se despertará del coma. Pero no todavía. También sabemos que en el cuarto capítulo se sabrá un secreto de Zulema. Lo que todavía no ha pasado no impide que el arranque tuviera más tramas que 'Al salir de clase' en varias temporadas.

Najwa Nimri ha dicho en una entrevista con 'Ecoteuve' que le habría gustado una pelea épica de cinco días con su archienemiga Maca. Yo me la imagino como la de 'Banshee' entre Nola Longshadow (Odette Annable) y Clay Burton (Matthew Rauch). A los diez segundos de mandobles tendrían que estar muertos los dos. El hombre mete a la mujer por el cuello el adorno de un Rolls ('El espíritu del éxtasis', se llama), le hace un boquete, mete la mano y saca algo de dentro. ¿Una vértebra cervical? ¿Un trozo de esófago? Y la tía todavía sigue de piel. 'Banshee' y 'Vis a vis' comparten mucho de esa poca verosimilitud que hace grandes las ficciones («La verosimilitud no me interesa», dijo Hitchcock a Truffaut).

Pero pese a la archienemistad entre Zulema y Maca, hay otros bichos en la prisión con los que luchar. Ha vuelto el doctor Sandoval, el psicópata y violador de Saray. ¡Como jefe de la prisión! Lo primero que hace es echar los perros (bueno, uno solo) a Mercedes, la concejal, en una escena a lo 'Hannibal' con los jabalíes. A Saray (Alba Flores) le enseña su miembro. Recordemos que Saray lo castró cuando se enteró de que la había violado. «Yo tengo una hija, tú tienes una polla en un frasco», le recuerda Saray cuando el otro alega su paternidad. Y la funcionaria Altagracia es ahora reclusa. Qué 50 minutos más bien aprovechados.