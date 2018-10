SERIES, MANTA Y SOFÁ

Una buena manera de aprovechar el puente -a falta de alternativas mejores- es lanzarse al sofá para maratonear series que todavía no hayamos visto, algo nada improbable teniendo en cuenta la cantidad de títulos que se estrenan. Hoy mismo llega lo último de Matthew Weiner, que nos dejó huérfanos hace tres años con el cierre de 'Mad Men' y ahora propone un viaje por los ancestros de 'Los Romanoffs'. Cada capítulo se detiene en la historia de un probable descendiente de la dinastía rusa. De momento Amazon lanza dos entregas. No da para atracón pero sí para pasar un buen rato, puesto que cada episodio dura 90 minutos. En esta misma plataforma está disponible la primera temporada completa de 'La maravillosa señora Maisel', deliciosa comedia sobre un ama de casa en el Nueva York de 1958 que descubre su habilidad para los shows en vivo, que ha arrasado en todas las entregas de premios.

La última apuesta de Netflix poco tiene que ver con dinastías y shows, aunque está plagada de niños ricos y exhibiciones de todo tipo, sobre todo sexuales. La plataforma ha puesto casi toda la carne en el asador con 'Élite'. No ha inventado nada nuevo: ha dibujado un instituto de esos que hemos visto toda la vida en la tele, es decir, de los que no se parecen en nada a los que pisábamos el común de los mortales: con crímenes, sexo en las duchas, intrigas en los pasillos y oscuros secretos. Esta sí da para atracón, pero no le confesarás a nadie que te lo has dado. Para el que se le atragante tanto ajetreo hormonal siempre está la opción, en la misma plataforma, de tirar de 'Maniac', la paranoia sobre dos desconocidos con problemas mentales que participan en un ensayo clínico. Con esta el principal problema es no entender nada y caer dormido en el sofá. Ni tan mal.

Por último Movistar anda volcada con lo último de Urbizu, que le ha salido gigante, valga la redundancia con su título. El director vasco no ofrece nada que no contuviesen sus anteriores trabajos: tipos duros, violencia a raudales y tramas de corrupción. Todo eso bien empaquetado y con unas interpretaciones soberbias. A los fieles del cineasta no les decepcionará.