LA SERIE SOBRE 'PATRIA'

Resulta ilusionante que un libro despierte el entusiasmo generalizado. Teniendo en cuenta que los índices de lectura son bajos en este país y que la literatura apenas ocupa espacios representativos en nuestra sociedad, es casi un milagro. Por fortuna, algunos títulos logran trascender y van encandilando a diferentes tipos de lectores, colándose en conversaciones, citándose en artículos (no solo relacionados con asuntos bibliófilos) y poniéndose de ejemplo para explicar determinadas cuestiones. Eso sucedió con 'Patria', un éxito editorial que sorprendió por el retrato de las diferentes realidades en el País Vasco. Aramburu acertó con el tono y el estilo a la hora de describir una sociedad enfrentada por un conflicto que no siempre ha encontrado buenos embajadores en el cine y la literatura. El escritor contentó a aquellos a los que había deslumbrado desde su debut en los años noventa con 'Fuegos con limón', y a los que llegaron a él a raíz de esta última novela.

Lo curioso es que 'Patria' sigue viva dos años después de su publicación y continúa despertando ilusión, ahora con la serie que prepara HBO. No me atreveré a compararla con otras adaptaciones que ha llevado a cabo esta plataforma, pero cada noticia que se sabe sobre la futura producción genera múltiples comentarios. No hay convocatoria con los medios en la que los responsables del canal no deban responder preguntas sobre ella. Ayer mismo, que se avanzaban los platos fuertes para 2019, el encargado de programación en España adelantaba que el rodaje se iniciará en el primer trimestre del nuevo año y que se realizará, como es lógico, en el País Vasco.

La gran duda de los potenciales espectadores era qué rostro tendrían las emblemáticas protagonistas del relato, Bittori y Miren, y esta se resolvió hace unos días. Las redes sociales habían hecho apuestas sobre las actrices que podrían interpretarlas, hasta que se conoció que las elegidas eran Elena Irureta y Ana Gabarain. También se ha sabido que constará de ocho entregas. Y que cada una de ellas durará hora y media. Eso tal vez es excesivo, pero ya habrá tiempo de juzgarlo. De momento, continuamos con la ilusión.