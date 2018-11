Cuando no hablábamos de series como si fueran la gran cosota, también las veíamos. Ya sé que hoy todo es distinto, pero por razones ajenas a las ficciones. La querencia por una serie es mucho mayor durante la infancia que en la edad adulta. En 'We now disrupt this broadcast', Amanda D. Lotz recuerda cómo han cambiado las cosas en los últimos 20 años, cómo el cable transformó la televisión ('Los Soprano') y cómo la distribución por internet (Netflix) la está revolucionando. Pero una se acuerda de una serie o película vista hace muchos años y olvida otra de hace tres meses. En 'Kramer contra Kramer', cuando Dustin Hoffman se queda solo con su hijo tras el abandono de Meryl Streep, Justin Henry le preguntaba si cuando era pequeño veía 'La casa de la pradera'. El cine estallaba en carcajadas. No sé si eso estaba en el original o era una concesión al espectador español, igual que el Levi Strauss por Calvin Klein de 'Regreso al futuro' o el 'Sonrisas y lágrimas' por Ice Capades en 'Hanna y sus hermanas'. En todo caso, todo el mundo en España sabía qué era 'La casa de la pradera'.

Y viene esto a cuento de la muerte el martes pasado de Katherine McGregor, la señora Oleson. Claro que 'La casa de la pradera' era una cosa empalagosa, incluso para los paladares ingenuos de la época, pero la maldad de la señora Oleson y su hija Nellie (Alison Arngrim) agitaban esa sensiblería en la que una se alegraba de la ceguera de Mary. O de cuando en plan 'Las uvas de la ira' los Ingalls tienen que emigrar desde Walnut Grove a la ciudad de Winoka (qué bien cascaba Karen Grassle los huevos con una mano trabajando en el restaurante).

Michael Landon era un pesado, sobre todo cuando tocaba el violín. Pero como todo puede empeorar, luego llegaría 'Autopista hacia el cielo', con Victor French, uno de los fijos de 'La casa de la pradera'. Landon y French eran dos borrachines. Contaba Antonio Blanco que una Demi Moore embarazadísima puso como ultimátum matrimonial a Bruce Willis que dejara de salir de farra con Landon. El hombre tenía cosas buenas. Por malo. Como la señora Oleson.