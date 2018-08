«Ryan es un tipo único» John Krasinski, en la piel del analista de la CIA Jack Ryan, que saltó de la novela al cine y ahora lo hace a la televisión. :: amazon John Krasinski encarna al mítico agente de la CIA creado por Tom Clancy en una serie producida por Amazon. «Su superpoder es la inteligencia» MARÍA ESTÉVEZ Domingo, 19 agosto 2018, 00:09

Jack Ryan es un héroe de análisis, un agente de la CIA creado por la imaginación del escritor Tom Clancy. El personaje ha tenido una larga carrera en Hollywood. Pero, para que triunfe, tiene que estar ligado al actor adecuado y dentro del clima político conveniente. Uno no puede tener a Jack Ryan corriendo de un lado a otro sin sentido. Este mes, Amazon estrena su primera serie internacional en España y lo hace con un protagonista excepcional, el actor John Krasisnki.

De naturaleza amable, Krasinski era hasta ahora el mejor amigo de George Clooney, el marido de Emily Blunt... Sin embargo, sus últimos trabajos demuestran que ha llegado para triunfar.

El origen de Jack Ryan se encuentra en la novela 'La caza del Octubre Rojo', que Clancy publicó en 1984, una narración donde se presenta al personaje como un exmarine con secuelas físicas, indeciso sobre su futuro, que por un lado quiere ser agente de Wall Street y por otro profesor de Historia en la Academia Naval de Estados Unidos. En los anales de esta novela se inspira Amazon para crear su Ryan, mientras descubre su pasión por convertirse en agente de la CIA.

«El papel me atrajo por la generosidad de los agentes de la CIA, no por la acción o la aventura»

La serie 'Jack Ryan' ha estado dos años desarrollándose y Krasinski, que acaba de triunfar dirigiendo la película 'Un lugar tranquilo', reconoce que tenía ganas de regresar a la televisión. Después de irrumpir en Hollywood como el agradable Jim Halpert en 'The Office', el actor se consolida como líder de las historias de acción dando vida al agente más famoso de la CIA.

- Jack Ryan representa el estereotipo del héroe clásico.

- Sin duda es un personaje típico de acción, pero en esencia es un hombre complejo. Para mí ha sido muy interesante interpretarlo. Creo que su capacidad de análisis es sobresaliente; si a eso le sumas su versatilidad y su físico, tenemos un tipo único. En la serie hemos creado el marco perfecto para desarrollar sus habilidades. En estos ocho primeros episodios retratamos una aventura personal muy real, muy de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo.

- Amazon le ha permitido rodar ocho episodios seguidos, un modelo de producción que se parece más al estilo del cine que de la televisión.

- Es cierto. No tuvimos que romper el ritmo rodando episodio a episodio. Filmamos la serie de una vez y fue una gran experiencia. Como actor quieres participar en proyectos que te permitan adueñarte del personaje sin distracciones. Hay un momento en cualquier proceso creativo donde la ficción toma vida propia. No importa que estemos hablando de una película, una serie o un libro. Viajar a Marruecos nos ayudó porque estábamos rodeados del ambiente donde evoluciona la historia y el cambio de perspectiva fue enorme.

- ¿Cómo se enfrentó al personaje?

- Esta es una producción enorme, de eso me siento muy orgulloso porque el estudio ha hecho un gran esfuerzo. Este es un proyecto donde nadie se ha quedado a medias y donde hemos respetado al personaje creado por Clancy.

- Regresa a la televisión después de 'The Office'.

- Sí. Nunca he estado en contra de regresar a la televisión. 'The Office' fue el mejor trabajo que he tenido porque fue el primero y me brindó muchas oportunidades. Terminó porque yo deseaba otros retos, probar cosas nuevas, pero sigo pensando que ha sido mi mejor trabajo.

- ¿Es cierto que dejó de ser el chico para todo de Conan O'Brien para convertirse en el protagonista de 'The Office'?

- Bueno, no fue ni tan sencillo ni tan rápido, pero es cierto que yo trabajaba como becario en el programa de Conan O'Brien, porque quería convertirme en guionista, cuando uno de los ejecutivos me recomendó invertir tiempo en mi carrera de actor. Para entonces había participado en varias obras de teatro y me gustaba la comedia, pero me parecía muy difícil triunfar en Hollywood. Tuve la suerte de conseguir un agente y que me aceptaran en el equipo de 'The Office'.

El consejo de Clooney

- Existe la tentación en Hollywood de encasillarle en personajes que se parecen a Jim.

- Creo que al final se trata de cómo interpretes, si soy bueno en mi trabajo conseguiré que el público me vea como un actor capaz de representar todo tipo de personajes.

- Acaba de dirigir con éxito la película 'Un lugar tranquilo'. ¿Tiene un plan para equilibrar su carrera de realizador y la de actor?

- Soy un animal creativo y me dejo llevar siempre por la historia. El éxito de 'The Office' me permitió rechazar proyectos que no quería tocar y dedicarme por completo a los que me interesaban. Eso es un lujo. Para mí, la película '13 horas' fue un momento de transformación en mi carrera de actor. Entendí que me gustaba rodar acción. Sin embargo, la dirección es otra cosa, mucho más personal. George Clooney me dio un consejo para dirigir. «Asegúrate de ser el tipo indicado para el trabajo». No se trata de dirigir por dirigir. Como realizador quiero contar una historia que me haya impactado. Ese nivel de conexión e inspiración con un guion hace que una película saque lo mejor de cualquier director.

- ¿Era admirador de Jack Ryan antes de interpretarlo?

- Por supuesto. Es un papel increíble. Aunque debo reconocer que me siento un poco aterrorizado ante las expectativas creadas con la serie. Soy admirador de los libros y las películas de Jack Ryan y el argumento que Carlton Cuse utilizó para convencerme fue su estilo de producción. Hemos hecho una película completa de gran presupuesto dividida en ocho episodios y este es el mejor formato para contar las aventuras de Jack Ryan. Dos horas pueden no ser suficientes para unos libros tan ricos en detalles. Además, el superpoder de Jack Ryan es su inteligencia. No es Batman donde, una vez que descubres quién es el villano, puedes dedicarte a rodar escenas de explosiones y peleas. Ryan es más intelectual en la resolución de los problemas. A mí, que soy un fan del genero de espías, me parece fascinante.

- ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con agentes de la CIA?

- Sí, por supuesto. Encontrarme con ellos ha sido un honor. Son hombres y mujeres que dedican su vida a salvar a otros de una forma desinteresada. Yo me he sentido atraído por este papel por la generosidad de los agentes de la CIA y no por la acción o la aventura.

- ¿El panorama televisivo va cambiando con las nuevas plataformas?

- Mucho, porque las plataformas no tienen la misma estructura que la televisión. En Amazon cada uno elige comprar lo que quiere ver. Nunca ha existido una línea divisoria tan grande entre la televisión y el cine. Ahora, cada individuo elije lo que desea consumir; ya sea una temporada completa o un episodio de quince minutos de Adult Swim.