Si Carlos Alcántara muere la semana que viene, a nadie le importará. Quizá a su madre. Las drogas son muy malas (esta parte didáctica es muy de telenovela venezolana). Los guionistas de 'Cuéntame' han hecho del personaje al que hemos visto crecer un idiota. Seguramente se irá a Nueva York, como Imanol Arias en 'Anillos de oro' (pero con Karina). Por supuesto, la mayoría del personal estaba viendo 'GHVIP': 31% de cuota de pantalla y 3.281.000 espectadores (echaron a Ángel Garó). Pero 'Cuéntame' no sólo mantiene su calidad, sino su público fiel: 15% de cuota de pantalla y 2.309.000 espectadores. El capítulo se llamaba 'Mal querer' y en la promo habían puesto la pelea entre Carlos y Toni con la música de Rosalía. En la escena real del capítulo, no, gracias a Dios. Lo de Rosalía se está saliendo de madre. Como llevar a Chabelita a 'GHVIP'.

Ya sólo faltaba que Movistar+ promocionara la serie de Paco León y Anna R. Costa así: «Conoce a la Rosalía de los 60 (y otras celebrities más) en este quién es quien de 'Arde Madrid». ¡Lola Flores la Rosalía de los 60! Tócate. Además de que Lola Flores sale de refilón (maravillosamente encarnada por Mariola Fuentes). Y aunque Rosalía cante en la serie. No tenía que salir Lolita a aclarar que le ha gustado la serie, que Rosalía le parece una artista fabulosa pero que Lola Flores es Lola Flores, y Rosalía es Rosalía.

A mí también me gusta 'Arde Madrid'. Una comedia que no pierde el tiempo en que se vea lo gris de España, donde la Sección Femenina aparece como algo grotesco y donde los actores están estupendos (especialmente Anna Castillo). No sé si un personaje de 1961 (Julieta Serrano) habría dicho eso de «Me alegro de que hayas roto a follar» (por lo de romper a). O que el tipo buscavidas al que interpreta Paco León dijera: «Estás cogiendo unos hábitos...». Quizá diría costumbres. También «Somos lo que somos, ¿o vamos a andar ahora con terminología?».

Ana Duato (Merche) explica a Antonio cómo su madre ha dominado la máquina de coser: «Las mujeres han flipado». «¿Qué has dicho?» (Antonio). «Lo que dice la gente joven». O no.