En 'Intercambio consentido', Antena 3 vuelve a intentarlo con los 'realities'. Los miembros de ocho parejas se van a vivir con otro u otra a quienes no conocen de nada. La cosa está entre 'Confianza ciega' y 'Me cambio de familia'. Además, hay un psiquiatra y una 'coach' que sisea mucho. Pero son los que menos salen. No hay nada nuevo. Se plantean las dificultades de las parejas, se van con los otros, se muestran los vídeos entre ellos, los profesionales hacen comentarios y todo es un poco coñazo. Mucho más divertida 'La báscula'. Pero la audiencia no fue catastrófica (10,1% y 1.209.000 espectadores).

Nieves y David se casaron porque los pusieron como pareja en una esquela cuando el padre de él murió. Una razón como cualquier otra. Ella, de Guadalajara, no soporta el acento andaluz. Por supuesto, la han colocado con un andaluz. «Ese acento de fuera», dice. Como si Guadalajara fuera dentro. El andaluz tiene la mejor frase: «Romántico es el jamón». Y se ríe del marido de la otra porque cena unas natillas o un yogur. «Cenar un yogur es de tiesos». Hay un tuno (con 34 años). Y una maniática de la limpieza: «Lo que no entiendo es qué hace esa toalla tirada así» (era una alfombra en el baño). Esta es también de esas que dicen que hasta que no toman café no son personas. La llevan a El Escorial y no se impresiona. «Prefiero un tablao de flamenco».

Quizá la más insoportable es Nieves, la de Guadalajara: «Cuando diga la palabra joder es que estoy hasta el papo». Puede parecer una palabra clave en una relación sadomasoquista, como la Palestina de Bree Van De Kamp, pero no hace falta que diga joder para que esté permanentemente hasta el papo. Otra cree en la profunda amistad entre un hombre y una mujer. «Sí, profunda porque te la mete hasta dentro», suelta José Miguel, de Almería, un tipo con pinta de leñador que se hace llamar Miquel. Mejor cuando Joana, su mujer, sentencia: «En la vida sólo hay dos cosas posibles: la muerte y que, durmiendo con una camiseta de tirantes, se te escape una teta». También es posible que Antena 3 no logre acertar con los 'realities'.