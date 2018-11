Hoy no hay románticas El Padrino III sobresale en una cartelera de televisión en la que sobra acción y cine para las pesadillas LA RIOJA Logroño Miércoles, 7 noviembre 2018, 21:29

Sobresale 'El Padrino III' (22.00 h. La 2) en la programación televisiva de esta noche. Coppola echa el cierre a la saga con brillantez. Película imprescindible y para pegarse un atracón un día de frenadol, manta y persianas bajadas con la parte I y la II. Toda entera del tirón para no perderte ni un detalle. Esta noche tenemos otra tercera parte. La de 'Los Mercenarios III' (Antena 3, 22.40 h.). Si miras la foto y las caras de los protagonistas uno a uno, da para muchos sopapos. En la aventura de hoy cuentan, de paso con Antonio Banderas. Entretenimiento de buenos y malos.

'Poseidón' (Mega, 22.10 h.) sigue sin darse la vuelta así que habrá que intentar trepar hasta la hélice para encontrar una salida. No apta para alérgicos a cruceros 'all incusive' con cenas de gala junto al capitán. En FDF pasan a las 22.30 h. 'The boy', una de miedo donde se ahonda en la fobia a los muñecos de porcelana.

Cerramos con 'Los conspiradores' (Cuatro, 22.45 h.) y un Bruce Willis convertido en director de banco. Por ahí van los tiros. Sí, hemos puesto en una misma frase banco, tiros y Willis.

El Padrino. Parte III

EE UU. 1990. 163 m. Drama. Director: Francis Ford Coppola. Intérpretes: Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Eli Wallach, Joe Mantegna.

22.00 La 2. Michael, heredero del imperio, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Francis Ford Coppola tenía ante sí la titánica tarea de finalizar una trilogía con dos obras maestras y, aunque no está a la altura de sus predecesoras, nos encontramos ante un soberbio y espectacular cierre. Curiosamente, tuvo siete nominaciones a los Oscar y se llevó dos Razzie: actriz secundaria y nueva estrella para Sofia Coppola, que nueve años después dirigiría 'Las vírgenes suicidas'.

Poseidón

EE UU. 2006. 97 m. Aventuras. Director: Wolfgang Petersen. Intérpretes: Josh Lucas, Kurt Russell, Emmy Rossum, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss.

22.10 Mega. Tras 'Troya', Wolfgang Petersen se embarcó en esta cinta de catástrofes cuyo enorme presupuesto se destinó a unos asombrosos efectos especiales, que fueron nominados al Oscar, pero se olvidaron de dar consistencia a un endeble guión. En el Atlántico Norte, mientras en el lujoso transatlántico 'Poseidón' comienza la fiesta de Nochevieja, una ola de 30 metros se dirige hacia la nave a gran velocidad. Un 'remake' que, como la mayoría de la veces, no está a la altura del original: 'La aventura del Poseidón' (Ronald Neame, 1972).

The boy

EE UU. 2016. 97 m. Terror. Director: William Brent Bell. Intérpretes: Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, Diana Hardcastle, Jim Norton, James Russell.

22.30 FDF. La joven Greta acepta trabajar como niñera en Inglaterra huyendo de su pasado. Para su sorpresa, el niño al que tiene que cuidar es un muñeco a tamaño real, y además tiene que seguir unas reglas muy estrictas. William Brent Bell apostó de nuevo por su género fetiche en este filme de terror que no aporta nada nuevo al género, además de desarrollarse de manera muy previsible.

Los mercenarios III

EE UU. 2014. 123 m. Acción. Director: Patrick Hughes. Intérpretes: Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jet Li.

22.40 Antena 3. Al igual que los dos anteriores títulos, esta tercera entrega de la franquicia está enfocada a todos aquellos nostálgicos de las películas de acción de la vieja escuela pero, teniendo en cuenta sus nuevas incorporaciones (Harrison Ford, Mel Gibson, Wesley Snipes, Antonio Banderas y Kelsey Grammer), la diversión debería ser mayor, y eso que Banderas se esfuerza, y mucho.

Los conspiradores

Canadá. 2016. 107 m. Acción. Director: Steven C. Miller. Intérpretes: Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista, Adrian Grenier, Lydia Hull.

22.45 Cuatro. Steven C. Miller parece haberle cogido el gusto a contar con Bruce Willis para sus 'thrillers' de acción de serie B por aquello de que, aunque sea un filme mediocre, su nombre pueda atraer algo de público. El reparto cuenta también con Christopher Meloni, estrella de 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales' hasta 2011, y Dave Bautista, que encarna a Drax en 'Guardianes de la galaxia'.