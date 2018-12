Quique Peinado: «No tengo vida social» Quique Peinado. / Jesús Andrade Colabora en 'Zapeando', presenta 'Radio Gaga' y 'Generación NBA', y ahora es también padrino de la categoría documental de Mediapro Labs JULIÁN ALÍA Domingo, 16 diciembre 2018, 19:09

«Las finales que le gana LeBron a los Warriors me las vi enteras con un bebé en los brazos», dice Quique Peinado (Madrid, 39 años), que ha vuelto a sus orígenes como periodista deportivo de la mano de Movistar. El colaborador de 'Zapeando' (La Sexta), presentador de 'Radio Gaga' junto a Manuel Burque (Movistar) y de 'Generación NBA', es ahora también padrino de la categoría documental de Mediapro Labs, un programa de desarrollo que intenta impulsar los proyectos audiovisuales de aquellos que no tienen los medios necesarios.

- ¿Cuál va a ser su nivel de implicación en Mediapro Labs?

Aún no lo sé. Dependo mucho del tiempo. La parte del documental me interesa un montón y les dije que me gustaría estar en algunos proyectos; formatos en los que no me tuviera que implicar mucho, pero que pudiera ayudar, para ir aprendiendo yo también.

- ¿Qué le parece el proyecto?

En el mundo de lo audiovisual, la gente que tiene ideas está en una generación y con unos códigos distintos a las empresas. Al final se pueden encontrar, pero parece que falta entendimiento personal o lugares comunes. Me parece muy guay como sitio en el que dos generaciones puedan por fin empezar a colaborar en un terreno neutral.

- ¿Cómo ha sido su vuelta al periodismo deportivo?

De cinco años para acá, más que ir yo a las cosas, las cosas me van viniendo. De vez en cuando, cuando tenía alguna idea llamaba a algún amigo de alguna revista o periódico. Ahora, más o menos, todo el mundo me hace caso, como salgo en la tele... De Movistar me llamaron para ofrecerme directamente lo de la NBA, y muy guay, porque es lo mío. Es mi terreno, no me cuesta nada hacerlo y me siento supercómodo y natural.

- Esos cinco años coinciden con el nacimiento de 'Zapeando'.

Sí. 'Zapeando' me ha cambiado la vida. Yo era guionista de un programa de radio que estaba en un momento muy malo profesional y emocionalmente. Y aquello cambió mi vida de arriba abajo. Estar en 'Zapeando' me ha abierto las puertas a todo lo demás que he hecho y es un cambio a todos los niveles: personal, económico, profesional... Estoy muy a gusto y nunca me iré de ahí, a no ser que me echen o se acabe. Vieron en mí algo que ni siquiera veía yo.

- Y se acaba de estrenar la tercera temporada de 'Radio Gaga'.

Sí, aunque esta semana tenemos que grabar el último. El que se ha estrenado es de Chueca (el barrio gay de Madrid). Nosotros pensábamos que sabíamos muchas cosas del mundo LGTBI y la verdad es que no sabíamos nada. Escuchas las cosas de primera mano, empatizas con ellos y te das cuenta de muchas cosas.

-¿De dónde saca tiempo para todo?

Dejé el guión de 'Zapeando', así que ahora tengo las mañanas libres, y... básicamente no tengo vida social. Con dos niños además, es de casa al trabajo y del trabajo a casa. Son unos años, porque sé que esto no va a durar. Así que viendo poco a los amigos, renunciando a hacer un montón de cosas... Hace ni se sabe que no voy a un concierto, y al cine intento ir por las mañanas con mi mujer.

- Entonces no tendrá otro proyecto en la recámara.

Pues ahora voy a hacer otro programa, que no se puede decir, y que es también de deportes. Va a estar muy guay. Me va a permitir cierta profundidad y conocer a deportistas muy de cerca.