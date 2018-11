Puro entretenimiento Si no te has ido por ahí, esto es lo que te encontrarás esta noche en la tele LA RIOJA Logroño Jueves, 1 noviembre 2018, 20:55

Si no te has ido por ahí esto es lo que te encontrarás esta noche en la tele. Puro entretenimiento. Hablamos de 'Como acabar sin tu jefe 2' (La Sexta, 22.30 h.), que con el nombre ya lo dice todo y con otra de ciencia ficción en una semana en la que este planeta ha dado cobijo a una plaga de marcianitos. La de esta noche se titula 'Invasión a la tierra' (22.40 h. en Antena 3) y bueno, nos toca defendernos de otra horda de extraterrestres, por no hablarte de Star Trek, en su versión 'Más allá' (22.50 h. FDF), dado que esta semana ya la han pasado, 'Amor a la carta' en Nova (22.50 h.) o 'La Bruja', en La 1 a partir de las 23.40 h. Que te aburre el tema, bueno siempre puedes poner a Jorge Javier si te queda omeprazol.