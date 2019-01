«Puedo recitar diálogos completos de 'El ala oeste de la Casa Blanca'» La periodista Ana Pastor. :: R. C. Asegura que vio a David, el Gnomo, en un árbol del colegio. No pasó del primer capítulo de 'Perdidos'. Llevaría a 'El objetivo' a la mujer del comandante de 'El cuento de la criada' para entrevistarla MIKEL LABASTIDA Domingo, 20 enero 2019, 00:40

«Madrugaba para ver 'Sensación de vivir' los fines de semana que lo repetían»

Es uno de los rostros más omnipresentes de nuestra pantalla, a través de los especiales informativos de La Sexta y de 'El objetivo' cada domingo. Ahora ha estrenado una nueva temporada de 'Dónde estabas entonces', el espacio en el que repasa los jueves por la noche los principales acontecimientos de los años 90. Pese a todo esto, tiene tiempo para ver series, y por ello le hemos convocado a esta sala para conocer sus gustos.

-Se le acusa de serieadicta. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable. Muy.

- ¿Qué serie recuerda que no le dejasen ver de niña y a usted le llamase la atención?

- 'Anillos de oro'. Se tocaban todos los temas por los que la sociedad española empezaba a pelear, como el divorcio o la homosexualidad. Pero yo era muy pequeña...

- ¿Y a cuál estaba enganchada de cría?

- A 'David el Gnomo'. Es más, aseguro haber visto al protagonista en el árbol de mi colegio a los siete años.

- No sé yo si esa afirmación superaría una prueba de verificación... Por cierto, voy a usar el 'fact-check' para comprobar si es buena seriéfila: ¿cuántas series de Ana Obregón ha visto?

- Ninguna, aunque el otro día tuve un interesante debate con Brays Efe sobre ella y sus series y casi me convence, jaja...

- ¿'Al salir de clase' o 'Sensación de vivir'?

- Madrugaba para ver 'Sensación de vivir', que la repetían los fines de semana como a las ocho de la mañana.

- Ya no tengo que preguntarle dónde estaba entonces en los años 90...

- Poco más que añadir...

- ¿Cuál es ese gran título del que todo el mundo habla y a usted se le atragantó?

- 'Succession'. Me quedé dormida en el primer capítulo. Y eso que teóricamente era de política y medios... Tampoco vi 'Perdidos' más de un capítulo.

- Reivindique uno que considere que esté infravalorado.

- 'Happy Valley'. Todo el mundo debería verla; es una maravilla y muy apropiada para los días que vivimos. Dirigida, producida y protagonizada por una mujer, pero hecha para todos. Muy necesaria.

- ¿Cuánto le costó ver 'The Wire'? Confiéselo sin miedo.

- Merezco condena. No la he visto aún.

- Iñaki Gabilondo dijo en una masterclass que lo que mejor cuenta la realidad hoy en día es la ficción. ¿Está de acuerdo?

- No hay guionista de ficción hoy en día capaz de superar lo que estamos viviendo. Ya lo vimos con los giros de guion en Cataluña y ahora con otros temas.

- ¿Qué título cree que define mejor la sociedad actual?

- Soy muy fan de 'El cuento de la criada', y no me quito de la cabeza la frase que dice la protagonista en un momento clave: «¿Por qué no hicimos nada cuando todo comenzó a cambiar?». Espeluznante si lo piensas ahora.

- ¿De qué serie puede ver capítulos repetidos sin parar?

- De 'El ala oeste de la Casa Blanca'. Puedo recitar diálogos completos.

En soledad

- ¿Ve series sola o acompañada? Ya hay quien considera que ver un capítulo sin que lo sepa tu pareja se puede considerar infidelidad...

-Sola. Así podemos hacernos recomendaciones uno al otro. ¡Aunque no siempre tenemos los mismos gustos!

- A ver si se deja caer por aquí Ferreras y me cuenta sus preferencias... En homenaje a él vamos con 'más periodismo'. ¿En qué se parece 'El objetivo' al noticiero de 'The Newsroom'?

- En la pasión y en el punto de locura que tenemos los periodistas que vivimos de manera tan intensa la información.

-¿A qué personaje de serie le gustaría sentar en el plató para entrevistar?

- A Serena Joy Waterford, la esposa del comandante de 'El cuento de la criada'. Y también a Sheela, de la serie documental 'Wild Wild Country'. Ficción y realidad. A ambas les preguntaría sobre el día en que tomaron la decisión que lo cambió todo. No quiero hacer espoiler...

-Si pudiera hacer un cameo, ¿dónde sería?

- Uf, yo soy muy mala actriz... Pero en 'Juego de tronos', que me he visto entera este verano, no estaría nada mal...

- ¿A qué época viajaría a través de una de las puertas de 'El Ministerio del Tiempo'?

- A uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia, a la guerra entre hermanos, a la Guerra Civil.

- ¿Tiene algún placer culpable que pueda revelar aquí?

- Temporada completa de 'Ingobernable'. Es que cuando veo que algo va de política me lanzo, y claro...

- Bueno, ¿y a qué político seriéfilo votaría si pudiera?

- Al presidente Bartlet, sin dudarlo. Ojalá hubiera algo así en la política española.

- ¿Qué frase o latiguillo seriéfilo utiliza a veces?

- Estas semanas, con lo que está ocurriendo, 'Winter is coming'.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- El de 'V'. Me quedé con más preguntas de las que tenía.