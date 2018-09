A la hora de hablar de plagios, que es el tema estrella de los últimos días, hay que recurrir a la televisión, como casi siempre. Y no me refiero a Ana Rosa, que sobre el asunto podría hacer una tesis. O mejor no. Hoy TVE estrena 'El Continental', su principal apuesta de ficción para la temporada, que recibió unos cuantos palos cuando fue presentada en el Festival de Vitoria. Además nace bajo sospecha, puesto que muchos de los que le han echado un vistazo aseguran que es una copia (mala) de 'Peaky Blinders', estupendo título inglés sobre una familia de gánsteres. Habrá que esperar a que se estrene para pasarle los programas Viper, Turnitin y PlagScan y salir de dudas. A ver quién dimite si se confirma el caso.

Para darse cuenta de las semejanzas entre otros títulos no fue necesario recurrir a ningún atajo informático. Cuando la NBC estrenó 'Timeless' su parecido era más que razonable con nuestro 'Ministerio del Tiempo', tanto que las productoras de ambas series alcanzaron un acuerdo extrajudicial para que la sangre no llegase al río. En este caso, era tan patente, que no había opción a hablar de homenajes ni nada parecido.

Acusaciones similares han pesado en títulos célebres como 'Ray Donovan', 'Orphan Black' o incluso 'True Detective'. En aquel caso HBO salió diciendo que «los conceptos filosóficos son de uso libre para todos». Si a la ya exministra Carmen Montón se le hubiese ocurrido esta excusa otro gallo le habría cantado. Cuestión de recursos.

Si miramos la industria nacional uno de los entuertos más conocidos fue el que puso en el punto de mira a 'Médico de familia (ahora que ha vuelto a las teles con sus reposiciones en Trece). José Frade acusó a Emilio Aragón de haberle robado la idea, puesto que él había escrito un relato similar al del famoso doctor viudo que llevaba por título 'Tres hijos para mí solo'. La demanda no prosperó.

Antena 3 fue a los tribunales hace unos años para que se reconociese que 'La que se avecina' guardaba muchas similitudes con 'Aquí no hay quien viva'. Curiosamente no quedó probado. Y eso que detrás de ambas están los mismos autores.