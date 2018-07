Hay padres que no dejan ver 'Pippi Calzaslargas' a sus hijos por violenta. O yo qué sé por qué asunto pernicioso para la educación de sus candorosos niños. Hace un tiempo supimos que la serie iba a ser censurada en Suecia para una emisión de Navidad. Mentecatez sin fronteras. Para la idiotez, Schengen no tiene fin. Pippi ya no se refería a su padre como «rey negro» o «de los negros». También se eliminó la secuencia en la que la pelirroja hace el chino estirándose los ojos (en el capítulo 'Pippi se va de compras', uno de los más famosos; lo ves y te acuerdas de la mayoría de escenas). Parece que los niños de ahora pueden considerar todo eso hiriente. Los que hemos crecido con Pippi y con los más de doscientos 'nigger' (negro muy peyorativo) de 'Huckleberry Finn' ya no tenemos remedio. Pobres Mark Twain y Astrid Lindgren. Como William Styron, vemos quejas de patanes y puritanos. Vemos garrotazos en tiempos lúgubres y dogmáticos.

Ha muerto la actriz de doblaje María Dolores Gispert, la voz de Pippi Langstrumpf (también de Whoopi Goldberg, que le parecía complicadísima de doblar). Pippi era nuestro modelo ideal de vida. Una niña que vive sola en Villa Kunterbunt, no va al colegio, ronca, se levanta a la una porque ha estado toda la noche bailando la polka, tiene una fuerza descomunal, un mono, un caballo blanco de lunares, un padre pirata y un maletín lleno de monedas de oro. No tuvimos otro modelo femenino (y feminista) como Pippi hasta que llegó Xena en cueros y pegando mandobles.

Muchos años después, en 'Las chicas Gilmore' hubo un guiño a la serie sueca cuando Lorelai y Rory decían de alguien que era «virgen de Pippi» si no la habían visto y organizaban sesiones para el pobre infeliz. El mejor 'crossover' de la historia. Y qué disgusto nos llevamos de pequeñas cuando vimos en las revistas a la actriz que interpretaba a Pippi, Inger Nilsson. Tenía ya 20 años y era una señora sin trenzas ni los dientes separados. Mientras, nosotros competíamos tratando de memorizar su nombre completo: Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Langstrumpf.