Las películas que puedes ver este sábado en la televisión

La sueca Fuerza Mayor se destaca por encima de otras opciones, que están cerca en el escalafón. No fallarán 'Sr. y Sra. Smith', como tampoco la archirrepetida 'Pretty Woman' que esta misma semana se ha pasado en otra cadena. Si lo que te va es la ciencia-ficción pulsarás el botón de Cuatro para ver 'El corredor del laberinto' y es posible que si se has quedado helado en La 1 decidas no cambiar de canal para derretirte con 'El hombre que susurraba a los caballos' con Robert Redford y una Scarlett Johansson con 14 añitos.

Fuerza mayor

Suecia. 2014. 117 m. Drama. Director: Ruben Östlund. Intérpretes: Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Vincent Wettergren, Clara Wettergren.

22.00 La 2. Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. El sol brilla y las pistas están magníficas, pero mientras comen en un restaurante, se produce una avalancha que asusta a los clientes. La madre llama a su marido para que la ayude a salvar a sus hijos, pero él ha huido para salvar su vida. Ruben Östlund, que el año pasado ganó la Palma de Oro por 'The Square', ya se llevó el Premio del Jurado por este sorprendente e incómodo drama familiar, de virtuosa estética, que está sazonado con mucho humor negro.

Sr. y Sra. Smith

EE UU. 2005. 120 m. Acción. Director: Doug Liman. Intérpretes: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Michelle Monaghan.

22.10 Antena 3. A las órdenes de Doug Liman, que tres años antes había dado el campanazo con 'El caso Bourne', los atractivos Brad Pitt y Angelina Jolie arrasaron con esta desenfadada comedia romántica de acción en la que hacen gala de una tremenda química que a la postre se trasladó a la vida real. Para ver con muchas palomitas.

El corredor del laberinto II: Las pruebas

EE UU. 2015. 131 m. Acción. Director: Wes Ball. Intérpretes: Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito.

22.15 Cuatro. Thomas y los demás clarianos tendrán que buscar pistas sobre la misteriosa y poderosa organización CRUEL. Wes Ball se puso de nuevo a los mandos de esta poco inspirada secuela basada en la trilogía literaria juvenil de James Dasher, en la que lo único que la mantiene a flote es el carisma de sus jóvenes intérpretes. La última entrega se ha estrenado este año.

Pretty woman

EE.UU. 1990. 119 m. Comedia. Director: Garry Marshall. Intérpretes: Julia Roberts, Richard Gere, Hector Elizondo, Jason Alexander, Ralph Bellamy, Laura San Giacomo, Hank Azaria.

Edward Lewis (Richard Gere), un apuesto y rico hombre de negocios, contrata a una prostituta, Vivian Ward (Julia Roberts), durante un viaje a Los Angeles. Tras pasar con ella la primera noche, Edward le ofrece dinero a Vivian para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.

El hombre que susurraba a los caballos

EE. UU. 1998. 169 m. Romántica. Director: Robert Redford. Intérpretes: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest, Scarlett Johansson, Chris Cooper y Kate Bosworth.

23.35 h. La 1. Grace (Scarlett Johansson) y su amiga Judith salen a dar un paseo a caballo y son atropelladas por un tráiler. Judith y su caballo mueren, mientras que Grace y el suyo (Pilgrim) resultan gravemente heridos. En un intento desesperado por recuperar a Pilgrim que, desde el accidente, se ha convertido en un caballo salvaje, Anie (Scott Thomas), la madre de Grace, decide ir a Montana a ver a Tom Booker (Robert Redford), un vaquero que posee un don especial para hablar y curar a los caballos.