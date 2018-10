Alguna pelea que otra sí que hay Noche de acción en la oferta cinematográfica de esta noche LA RIOJA Logroño Martes, 23 octubre 2018, 21:40

Pues sí, alguna pelea que otra ya verás, pero bueno, es cine de acción al fin y al cabo. Buenos, malos y triunfo de los buenos. Si fuera domingo, tarde de sofá, pipas y mantita. Un planazo. Pero no. Mañana hay que currar y madrugar así que calcula tus gustos y horarios.

Glimmer man

EE.UU. 1996. 92 m. Acción. Director: John Gray. Intérpretes: Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, John M. Jackson, Michelle Johnson.

22.30 la sexta. Fallido filme de acción del televisivo John Gray ('Entre fantasmas') en el que Steven Seagal vuelve a encarnar el mismo papel de siempre, en esta ocasión persiguiendo a un asesino en serie con macabros tintes rituales y extrañas vinculaciones con la mafia rusa y un poderoso hombre de negocios de la ciudad (¿no os suena de algo?). Supongo que gustará a sus incondicionales.

La guerra de Hart

EE UU. 2002. 125 m. Drama. Director: Gregory Hoblit. Intérpretes: Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, Cole Hauser, Marcel Iures, Linus Roache.

22.30 FDF. Gregory Hobblit ('Frequency') se basa en una novela de John Katzenbach para este interesante drama judicial de cuidada ambientación y reconocido reparto que incluye a Bruce Willis, Colin Farrell y Terrence Howard. Durante la Segunda Guerra Mundial, un exalumno de Derecho es capturado por los alemanes y deberá defender a un prisionero negro acusado de asesinato.

La leyenda del samurai (47 Ronin)

EE UU. 2013. 119 m. Acción. Director: Carl Erik Rinsch. Intérpretes: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Kou Shibasaki.

22.35 Neox. Kai (Keanu Reeves) es un paria que se une a Oishi, el jefe de los 47 Ronin, cuyo objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, los guerreros deberán superar duras pruebas. Tras el cortometraje '47 Ronin: The Way of the Warrior', Carl Erik Rinsch dio el salto al largo con este aburrido cóctel de acción, drama y fantasía que, aunque destaca en el aspecto visual, malgasta su internacional elenco en esta leyenda clásica japonesa del siglo XVIII.

Desafío total

EE. UU. 2012. 121 m. Ciencia-Ficción. Director: Len Wiseman. Intérpretes: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bill Nighy, John Cho.

22.45 La 1. Las secuencias de acción son impresionantes y los efectos especiales están a la última, pero este comercial 'remake' de Len Wiseman ('La jungla 4.0') no está ni mucho menos a la altura del clásico de la ciencia-ficción rodado en 1990 por Paul Verhoeven y protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Douglas Quaid (Colin Farrell), un obrero casado con Lori (Kate Beckinsale), decide regalarse un viaje mental y jugar a ser un superespía, pero el problema surge cuando el procedimiento fracasa y se convierte en el hombre más buscado.