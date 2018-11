Pegado a la tele con buena oferta cinematográfica Skyfall, Silverado y Seven destacan entre la amplia oferta de películas de este viernes LA RIOJA Logroño Viernes, 2 noviembre 2018, 21:36

Hasta ocho películas ofrecen las cadenas en abierto en la franja de diez a once. No sabrás por dónde empezar ni a qué baza quedarte. Para que no te pierdas te lo ponemos fácil y por orden de horario. ¿Que tu tele graba? Hoy es un buen día para darle al 'rec' porque no podrás con todo. Destaca 'Seven', una intrigante y aguda película de suspense.

Skyfall

Reino Unido. 2012. 143 m. Acción. Director: Sam Mendes. Intérpretes: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris.

22.00 Neox. Para celebrar su 50 aniversario, Sam Mendes, que también se hizo cargo de 'Spectre', decidió que era necesario redefinir el universo Bond, otorgándole un aire más contemporáneo (los tiempos actuales no son los de sus inicios) pero conservando sus señas de identidad. Un inteligente y complejo 'thriller' de acción que profundiza en los orígenes del personaje y pone frente a frente a un atormentado Daniel Craig y a un impresionante Javier Bardem.

Silverado

EE UU. 1985. 133 m. Oeste. Director: Lawrence Kasdan. Intérpretes: Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Rosanna Arquette.

22.10 La 1. Lawrence Kasdan consiguió con este ameno 'western' moderno revitalizar un género ya decadente en los 80, combinando un fantástico elenco, un guión que homenajea a los clásicos, una notable banda sonora y un ritmo trepidante. En 1880, cuatro hombres cabalgan por el polvoriento camino que lleva a Silverado: los hermanos Emmett, el aventurero Paden y un duro vaquero de raza negra.

Platillos volantes

España. 2003. 100 m. Director: Óscar Aibar. Intérpretes: Ángel de Andrés López, Jordi Vilches, Macarena Gómez, José Luis Adserías, Leo Bassi, Enrique Villén, Pere Ponce, Ángels Poch, Berta Ojea, Juan Margallo, Xavier Serrat, Craig Hill, Paco Hidalgo, Jordi Banacolocha.

22.15 La 2. En 1972, son hallados en la vía del tren de Tarrasa los cadáveres decapitados de dos obreros textiles así como una nota de despedida: «Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito». Poco después aparecen otras cartas póstumas totalmente sobrecogedoras dirigidas a la ONU y a los investigadores del fenómeno OVNI en toda España. En ellas, los dos suicidas hablan de la increíble mutación que han sufrido sus cuerpos, lo que les ha preparado para un viaje definitivo a Júpiter, donde creen que se encuentra la base alienígena más cercana.

Seven

EE. UU. 1995. 127 m. 'Thriller'. Director: David Fincher. Intérpretes: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, John C. McGinley, R. Lee Ermey.

22.20 Mega. Tres años después de la tercera entrega de 'Alien', David Fincher rodó este perturbador, oscuro y agudo 'thriller', con los siempre inspirados Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey en los papeles principales. El veterano teniente Somerset y el ambicioso e impulsivo detective David Mills deberán resolver una serie de asesinatos cometidos por un psicópata, que toma como base la relación de los siete pecados capitales: gula, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lujuria e ira. Atención al desenlace, es magistral.

La hora de la venganza

EE UU. 2017. 120 m. 'Thriller'. Director: Johnny Martin. Intérpretes: Nicolas Cage, Don Johnson, Deborah Kara Unger, Anna Hutchison, Talitha Bateman.

22.30 Cuatro. Nicolas Cage sigue con su particular vía crucis por subproductos de serie B, y éste es uno de los peores, con la típica historia de venganza cuando el sistema no funciona. Que conste que en el reparto hay otro actor que ha vivido tiempos muchísimo mejores, Don Johnson, el inolvidable Sonny Crockett de 'Corrupción en Miami'.

Cazadores de sombras: Ciudad de hueso

EE UU. 2013. 130 m. Fantástica. Director: Harald Zwart. Intérpretes: Lily Collins, Lena Headey, Jonathan Rhys Meyers, Robert Sheehan, Jared Harris.

22.30 FDF. La imaginación brilla por su ausencia en esta enésima adaptación de una serie literaria juvenil, creada en este caso por Cassandra Clare: seres sobrenaturales, magia, jóvenes atribulados, triángulo amoroso... Vamos, un refrito de las últimas franquicias adolescentes. Lo que no acabo de entender es qué pinta aquí Jonathan Rhys Meyers ('Los Tudor').

Blancanieves y la leyenda del cazador

EE UU. 2012. 127 m. Fantástica. Director: Rupert Sanders. Intérpretes: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ray Winstone.

23.00 Divinity. Rupert Sanders debutó en la gran pantalla con esta versión del clásico cuento de los hermanos Grimm mucho más sombría, con tintes épicos y de fantasía medieval, que está liderada por Kristen Stewart (tan insulsa como en la saga 'Crepúsculo'), la bellísima Charlize Theron y el musculoso Chris Hemsworth. La malvada reina Ravenna envía a un cazador a matar a Blancanieves cuando su espejo mágico le dice que la joven es la más bella del reino. Para pasar el rato.