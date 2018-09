Origen y futuro de la ciencia ficción James Cameron, en una de las entrevistas del documental. :: AMC El canal AMC estrena una serie con entrevistas de James Cameron a expertos en mundos que escapan a la imaginación. Empieza con Christopher Nolan JULIÁN ALÍA Lunes, 3 septiembre 2018, 00:18

A través de seis episodios que comienzan a emitirse hoy a las 21.20 horas, AMC aborda, desde el punto de vista del escritor, director y productor James Cameron, las raíces de la narrativa de la ciencia ficción. Los 6 capítulos se emitirán los lunes, salvo el segundo de ellos, que lo hará mañana a la misma hora, para que la serie comience con más fuerza.

El formato, llevado a cabo mediante entrevistas, aporta las ideas de grandes nombres de este género que han revolucionado el cine y la forma de entenderlo. Además, todas aparecerán recogidas en un libro de Planeta, Ediciones Minotauro, que estará disponible tras su estreno. A través de ellas, el director de películas como 'Avatar' o 'Terminator', también de 'Titanic', pretende ayudar al espectador a comprender la fuente de inspiración de la ciencia ficción, y también lo que le deparará a esta en los años venideros. Destacan figuras como Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, o Christopher Nolan.

Este último, famoso por obras como 'Memento' (2000), las nuevas películas de Batman ('Batman Begins' y las dos de 'El caballero oscuro'), 'Origen' (2010), 'Interstellar' (2014), y, más recientemente, 'Dunkerque' (2017), comenta en su conversación con Cameron que siempre ha amado la ciencia ficción. «Las dos películas que más me han influido han sido la primera de 'Star Wars' de George Lucas, en 1977, y '2001: Una odisea en el espacio', que repusieron a raíz de ese éxito. La vi en el teatro de Leicester Square, en Londres. Mi padre me llevó cuando solo tenía siete años. Me sorpendió cómo una película puede trasladarte a mundos más allá de tu imaginación», recuerda.

«'Interstellar' era el momento adecuado para recuperar el espíritu aventurero», dice Nolan

El consagrado cineasta explica también que cuando se decidió a hacer 'Interstellar' no encontraba la forma de hacer creíble el ir más allá de la dimensión conocida y del conocimiento humano: «¿Cómo saltas en un agujero negro? Si vuelves atrás y ves '2001', te das cuenta de que Stanley Kubrick era capaz de hacer eso entonces. Él creó este lenguaje simbólico y saltos en el tiempo. Creó una realidad cotidiana para la mayor aventura de la historia de la humanidad».

En vez de Spielberg

«Cualquiera que hace una película en este mundo, como 'Interstellar' está en diálogo con '2001'. Tú no la estás haciendo en un mundo en el que '2001' no existe», dice mostrando admiración ante uno de los maestros del cine del pasado siglo. Asimismo, confiesa que lo que le atrajo del proyecto fue que su hermano (Jonah Nolan) había escrito el guión para que Steven Spielberg lo dirigiera originalmente. Aunque el resultado final fue bastante diferente del borrador original, el primer acto fue el mismo. «Es casi lo que la gente en estos días considera como la idea de volver a la agricultura y volver a una forma de vida más sencilla», bromea, y añade que «parecía que era el momento adecuado para mirar hacia otro lado, salir y recuperar ese espíritu aventurero».

Nolan asegura que tuvo un momento de inspiración mientras estaba rodando 'El caballero oscuro' en Hong Kong. «Tenían un teatro Omnimax en el puerto. Exploramos y vimos una de las películas, 'Magnificent Desolation: Walking on the Moon'. Hay un momento en esa película en el que sienten que tienen que asumir que es falso. Es un momento desgarrador en el que esa gente tiene que tratar con ello», declara.

Por último, en referencia a 'Origen', uno de sus mayores éxitos, manifiesta que su estructura se basa en cierto modo «en el tipo de redes de la interfaz de los iPods, cuando estos salieron», en «mundos dentro de mundos e introversión», que inspirarán futuras creaciones.