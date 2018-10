ESA NIÑA ES UN DEMONIO

Tengo una amiga que viendo hace años 'Los niños del Brasil' le preguntó a otra: «¿Pero esto cuándo ha pasado?». Esta otra me preguntó a mí hace poco si lo de 'Pose', la extravagante serie de Ryan Murphy sobre ese Nueva York a finales de los 80 en la comunidad 'queer', era real. Ya saben que esta (se puede ver en Netflix) es como una ficción de 'Rupaul's Drag Race', el extraordinario 'reality' de 'drags'. Y dejo los palabros. Con 'Gigantes', la serie de Movistar+ dirigida por Enrique Urbizu, pasa algo parecido. ¿Pero estas cosas ocurren en España? ¿Esta gente existe en España? Da igual. Es una ficción, no un documental (y ya sabemos que los documentales también son mentira). Está todo el mundo con que si 'El Reino' está repartiendo estopa a la corrupción. 'Gigantes' no se queda atrás. Da a los políticos, a los jueces, a los policías, a la prensa. Aunque quizá los únicos que se quejen sean los gitanos.

Me alegro de que José Coronado sea ahora la presencia perenne en nuestras pantallas (mucho mejor que Luis Tosar o Javier Gutiérrez). Con 'Vivir sin permiso' (Telecinco) ha hecho frente al cambio de día y la amenaza de 'Tu cara me suena' (20,1% de cuota de pantalla tuvo el imbatible programa musical frente al 19,6% de la serie). Con 'Gigantes', minoritaria por emitirse en Movistar+, ha construido un personaje impresionante. Tan despreciable y chungo como el Frank Gallagher de 'Shameless' pero sin gracia. Con el pelo de Santiago Lorenzo (autor, entre otras maravillas como la película 'Mamá es boba', de la reciente novela 'Los asquerosos'). Con la maldad de Kelsey Grammer de 'Boss'. Podrá tirarse de 'Juego de tronos' por las familias enfrentadas. Pero ese es un tema eterno en la cinematografía (¿o no estaba en 'Horizontes de grandeza' con toda esa gente armada también esperando a los rivales).

Los seis episodios que se pueden ver en Movistar + nos han dejado con ganas de más brutalidad. Ese 'Fin de la primera parte' ha cortado el rollo. Con todo lo que puede dar de sí esa niña facha que es el demonio. Un hallazgo a la altura de la hija de Don Draper en 'Mad Men'.