LA MUJER Y EL MEQUETREFE

Hubo un tiempo en que Mariló Montero conseguía que TVE no estuviera sumida en la irrelevancia. El rasero para ella era afilado. Lo que en otro pasaba desapercibido en ella era considerado una burrada, algo digno de reseñar, mira lo que ha dicho. Pablo Iglesias nunca fue a 'Las mañanas' para ser entrevistado. Increíblemente, Mariló Montero quería hablar con ese ser. Sí se filtraron los comentarios de Iglesias sobre Montero en Telegram: «La azotaría hasta que sangrase... Soy un marxista un poco perverso convertido en psicópata». Ya se sabe, hay que ser psicópatas antes que marxistas (esta frase inventada es lo más cerca que Iglesias ha estado nunca de Felipe González).

Montero pidió la dimisión de Iglesias ante el Instituto de la Mujer. «A Pablo Iglesias se le debería prohibir el acceso a cualquier representación pública ya que ninguna mujer en este país puede sentirse protegida por un político que se ha autodenominado como 'perverso' y 'psicópata'», dijo en su carta. Y apuntó: «Aunque él mismo se califica... me veo ante la responsabilidad de expandir mi opinión... para que ninguna mujer tolere semejantes aberraciones, ya que estos días ha habido un clamoroso silencio sobre tan grave agresión verbal». Contó que había consultado a especialistas para saber «qué tipo de psicopatía pudiera padecer el líder de Podemos». Psicópata carismático, proponía. Y así es como lo volvió a calificar cuando el viernes habló donde Alsina tras las disculpas de Iglesias, a la vez que recordó el silencio de las que siempre protestan estas cosas.

Ya entonces me pareció que una señora semejante no debía pararse en las palabras de un mequetrefe. Mariló es un ser superior al que un comentario alfredolandesco por parte de un tipo sin barba ni pudor (ahora ha descubierto que Venezuela está fatal) no debería molestar. Es verdad que a mí no me molesta que Enrique Cerezo diga que no habla de dinero y menos con una mujer. Pero cualquier excusa es buena (también una disculpa ridícula) para poner a Iglesias en su sitio, que debería ser una galaxia muy muy lejana, más allá de Galapagar.