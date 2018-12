Añora Daniel Sánchez Arévalo los tiempos en los que un chiste malo se quedaba en eso, en un chiste malo. Y nada más. El director de 'Azul oscuro casi negro' firma este año el anuncio de Campofrío, tan esperado como el de la Lotería de Navidad. Ajeno al sentimentalismo de pasadas entregas, la marca de embutidos ha decidido alertar sobre la ola de censura que sufrimos desde las redes sociales y los juzgados. El humor es tan escaso que los chistes se venden en una joyería de lujo en la que Antonio de la Torre administra la valiosa mercancía. Por allí deambulan cómicos como Silvia Abril, David Broncano, Rober Bodegas y Enrique San Francisco. «¿Chistes de exhumaciones, tienen?», pregunta Broncano. «Este año ha salido muy bueno el género y ya se han agotado», contesta el dependiente.

Esa España distópica en la que el humor políticamente incorrecto se tiene que comprar a precio de oro resulta dolorosamente cercana. «¿Un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? Hombre, el empleo lo pierde seguro», le espetan a Jaime Peñafiel, que también se ha brindado a participar en el spot. En el exterior de la exclusiva tienda LOL (acrónimo de carcajadas en las redes sociales), un grupo de «ofendiditos» se manifiesta con pancartas: «Muerte al humor negro», «Porque me ofendo tengo razón». Y efectivamente, el spot de Campofrío voló ayer por las redes sociales y no tardaron en aparecer los amargados que despotricaban sobre su mensaje: ¿lecciones morales a mí para vender chopped?

«El día que esta tienda exista dejará de ser un chiste. Algo que nos hace tanto bien no puede ser un lujo, debe ser un bien de primera necesidad», concluye un anuncio que ha preferido apelar a la razón antes que al corazón. Hasta resulta demasiado intelectual en un género donde lo que manda es la emoción y la búsqueda de la lagrimita. Ver juntos a Rober Bodegas, de Pantomima Full, cuyo monólogo sobre gitanos enfureció a la comunidad, y a las Azúcar Moreno -«¿puedo pagar en oro?», preguntan- resulta la mejor defensa posible del humor como catarsis y antídoto contra la intolerancia. Porque si un chiste es malo, no se ría, pero no se ofenda.p