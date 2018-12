«Sin margen de error» Víctor Sáenz de Tejada, entre Anne Igartiburu y Ramón García, en la Puerta del Sol de Madrid. :: V.S.T. El logroñés Víctor Sáenz de Tejada volverá a trabajar en las campanadas de TVE. Como ayudante de realización, se encargará de que todo salga correctamente D. LAS HERAS Viernes, 28 diciembre 2018, 00:25

Por segundo año consecutivo, Víctor Sáenz de Tejada será una de las piezas clave que harán posible las campanadas de TVE de este año. Comenzó con tan solo 16 años grabando partidos de fútbol aquí, en TVR, y ahora, a sus 27 años de edad, el logroñés trabaja regularmente como ayudante de realización en programas como 'Corazón' y 'Aquí en la Tierra'.

-¿Cómo te sentiste cuando te eligieron como parte del equipo de las campanadas?

- Me siento orgulloso de que confiasen en mí y lo sigan haciendo. Comencé en TVE y a los tres meses me eligieron. Para muchos es una faena trabajar en Nochevieja, pero yo lo veo como una gran oportunidad.

- ¿Y cómo se vive desde dentro? ¿Cuál es su papel?

- Como ayudante de realización, soy un engranaje más de la cadena, y de que el realizador esté tranquilo. Si algo falla, fallamos todos. Tengo que estar siempre un minuto por delante de lo que va a pasar para poder comunicárselo con antelación al equipo. La azotea está al aire libre, por lo que hay que prepararla en el mismo día. Tampoco dispone de los mismos medios técnicos que un plató, por lo que tengo que guiar a los presentadores apuntando los temas en un papel, y enseñárselos con una carpeta en la mano.

- En tu puesto tienes trato directo con los presentadores, ¿cómo son Anne Igartiburu y Ramón García?

- A Anne la conozco más por 'Corazón'. Es cercana y muy agradecida. Dice ser un desatre con los nombres, pero del mío se acuerda. Y a Ramón lo conozco solo del año pasado, pero es bastante majo. Mi labor también es transmitir tranquilidad a los presentadores por lo que acabas haciendo migas con ellos. Muchas veces, aunque a mí me estén gritando porque no llegamos a algo, le hablo con toda la amabilidad porque ellos ya tienen suficiente presión. Entre los tres teníamos un coña de que 'todo quedaba en familia', al ser los tres del norte.

- ¿Nos puede contar alguna cosa de ese día que vemos por televisión y que no sepamos?

- Como curiosidad, la azotea, en realidad, es de un centro de estética y lo vacían una semana exclusivamente para la ocasión. Lo bueno es que las diferentes cabinas que tiene nos sirven como camerinos. Por otro lado, a las diez de la noche nos reunimos todo el equipo para organizarlo todo. Y una de las cosas que tratamos es la altura de los presentadores. Anne es muy alta, y a parte del vestidazo, lleva tacones, por lo que hay que compensarlos. Roberto Leal no es tampoco muy alto, por lo que lo situaremos sobre una plataforma para darle más altura, al igual que hicimos el año pasado con Ramón. Qué por cierto, la capa se la trae de casa y, a parte de ésta y el traje, llevaba zapatillas, solo que no lo veis porque está fuera de cámara. Por último, al acabar el programa tenemos un catering para todo el equipo, porque a muchos no nos da tiempo a cenar.

- ¿Tienes nervios este año?

- Claro, no dejan de ser las campanadas. El guión puede cambiar en cualquier momento hasta el día de las campanadas, por lo que por mucho que me prepare siempre puede surgir algún imprevisto. Además, estamos en el punto de mira y sin margen de error. Incluso Anne se pone nerviosa y eso que lleva haciéndolas catorce años y siempre le sale genial. Pero si nos equivocamos, lo verá toda España.