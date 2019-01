«A los jóvenes les parece normal que ETA no mate» Ana Pastor contará con José Luis Rodríguez Zapatero, Vicente del Bosque y Los Javis entre los invitados de hoy. :: R. C. Ana Pastor conduce esta noche una gala especial que marca el regreso de '¿Dónde estabas entonces?' (La Sexta), que recuerda la década de los 90 JULIÁN ALÍA Jueves, 10 enero 2019, 00:37

Sin «tanta gracia», Ana Pastor (Madrid, 41 años) le 'copia' el formato al presentador estadounidense David Letterman para esta noche. En La Sexta, en directo desde los Teatros del Canal, da comienzo a las 22.30 horas la nueva temporada de '¿Dónde estabas entonces?', que arranca con una gala con invitados como José Luis Rodríguez Zapatero, Los Javis o Vicente del Bosque para hablar de la década de los 90, y sacarlos «un poco de su territorio». «Desde el próximo jueves, repasamos la década año a año en los documentales, pero hoy hacemos una apuesta por lo que yo llamo 'inspiración Letterman'. Nos vamos a juntar con un elenco muy conocido», reconoce la también presentadora de 'El Objetivo'. - ¿Que busca en este formato?- Recordar los 90. Poner en valor cómo hemos cambiado. Las cosas que han ido a mejor, a peor... Poder escuchar fuera de sus ámbitos a personajes que habitualmente no se prestan a esto. En el caso de los políticos, es raro verlos en un teatro con ochocientas personas. También a artistas mezclándose con gente de otras disciplinas. - ¿Por qué este primer programa en directo? - Hace un año, cuando estábamos rodando, vi el formato de Letterman, y me gustó mucho la idea, a pesar de que no tengo tanta gracia. Entrevistó a Obama, a George Clooney... Y hablé con Atresmedia para ver si podíamos hacer algo parecido. No va ser con entrevistas como las de 'El Objetivo', sino en otro tono.

- ¿Con cuál se queda de entre estas y las de 'El Objetivo'? - Tengo la suerte de no tener que elegir y de poder hacer las dos cosas. Estamos encantados de haberlo podido hacer compatible.

- ¿Qué cambio le ha sorprendido más de los 90 hasta ahora? - Me sorprende mucho que a la gente más joven, que no vivió el terrorismo de ETA, le parece muy normal que ETA no mate hoy en día. Fueron años durísimos. En uno de los capítulos, para mí de los más emocionantes, veremos el atentado de Irene Villa. Por primera vez la sentamos con su madre y con su hermana en un programa. Su hermana no iba en el coche, y sin embargo aquella mañana también le destrozaron la vida. Es una conversación en la que cuatro mujeres lloramos, reímos, nos emocionamos. Muestra un poco lo que eran aquellos años tan duros de ETA, y lo que significó para nuestro país. - ¿Qué otros temas tratarán? - Hay otras historias maravillosas. La Guerra de Yugoslavia provocó un éxodo de refugiados tremendo, y España, junto con Bélgica, acogió a musulmanes. En el caso de Euskadi, nos hemos ido a Mundaka, donde los consideran parte de las familias, viven allí y forman parte del ecosistema de Euskadi. Seguimos siendo un país muy solidario. - ¿También va dar su versión de dónde estaba entonces? - No, pero si me lo preguntas, estaba en el colegio haciendo EGB y BUP. Y en 1999 entrando en la Ser. Voy a cumplir ahora 20 años currando. De aquella época recuerdo mucho los casos de Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara, que son unos temas que también tratamos en los capítulos. Recuerdo perfectamente donde estaba el día que mataron a Miguel Ángel Blanco. Yo veía 'Farmacia de guardia'. Es una serie que aguanta muy bien el paso del tiempo. El día que la recordamos se va a notar claramente. Se tocaban temas como la homosexualidad, el cáncer de mama... Era muy rompedora. - ¿Qué entrevista le ha costado más?

- Que me haya costado y finalmente haya logrado, Pedro Sánchez. Después de cinco años aceptó estar en el programa. Que me haya costado y no haya conseguido, ni siquiera cuando dejó de ser presidente, Mariano Rajoy. Si lo lee y se atreve, pues perfecto.