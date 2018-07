Los Javis dejan 'Operación Triunfo'

Javier Calvo y Javier Ambrossi no formarán parte de la próxima edición de 'Operación Triunfo'. Los que fueran profesores de interpretación en 2017 abandonan la academia para centrarse en nuevos proyectos relacionados con el cine. Una decisión que contrasta con el deseo de Noemí Galera, directora de castings de la productora de televisión Gestmusic, hace tan solo unas semanas: «Espero que repita todo el mundo. Intentaremos que el profesorado sea el mismo, pero hay cosas que no están en mi mano. Si algo funciona, no tienes necesidad de cambiarlo».