¡QUÉ INMENSA EQUIVOCACIÓN!

Parecía que en TVE las cosas empezaban a mejorar, pero cuando menos se espera salta la liebre. La 2 ha decidido suprimir de su parrilla diaria el programa que más unanimidad a su favor ha suscitado en los últimos años, 'Historia de nuestro cine', dejando una única emisión testimonial la noche de los lunes. Y eso que 'Historia de nuestro cine' era (es todavía) el programa ideal para una televisión pública, un repaso a nuestro patrimonio fílmico que, mejor o peor, habla de nuestra historia y que siempre que se ha podido ha recuperado las versiones no censuradas de las películas, como pasó con 'El inquilino'.

El problema es que en el tema cinematográfico TVE no tiene ningún criterio desde hace muchos años, apostando por los 'blockbusters' de Hollywood de superhéroes en las horas del 'prime time' y relegado, cuando no suprimiendo, el cine de calidad. Puestos a suprimir ¿por qué no se retira de una vez ese infame 'cine de birria' llamado 'Cine de barrio', que emite una y otra vez los mismos bodrios? Un ejemplo oportuno porque comparte con 'Historia de nuestro cine' la misma dirección. Pero, para TVE parece que en el cine todo vale menos la calidad. No hace muchos años la cadena pública cambió el criterio de adquisición de películas renunciando al cine independiente, lo que llevó a la quiebra a muchas pequeñas distribuidoras. Por supuesto, se quejaron, pero su grito no conmovió a nadie.

En esta falta de criterio del departamento cinematográfico de TVE hay tres aspectos y en los tres hay goteras. Por un lado están las emisiones de largometrajes, que salvo 'Historia de nuestro cine', se ponen al tuntún. ¡Qué lejanos aquellos tiempos en que programaban ciclos que crearon una espléndida generación de espectadores cinéfilos! Está también el hacer programas de cine. Solo sobrevive en La 2 'Días de cine', ahora en agosto reducido a su mínima expresión. Si no son capaces de crear programas nuevos, ¿por qué no reponen algunos antiguos como 'La noche del cine español' o 'Queridos cómicos', que hicieron historia y no han perdido actualidad? Y luego está el tipo de películas que, obligada por ley, TVE participa en su financiación. También aquí se echa en falta un criterio más arriesgado. Y así nos va. ¡Qué equivocación, que inmensa equivocación!