TVR homenajea al talento y al trabajo Los premiados posan sonrientes después de recoger su premio. / Juan Marín La cadena celebró ayer una nueva edición de sus galardones 'De Pura Cepa' IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 3 abril 2019, 21:58

El talento vale de poco si no hay trabajo y esfuerzo detrás. Bien lo saben los galardonados de este año con los premios 'De Pura Cepa', protagonistas de una divertida gala celebrada en el restaurante Delicatto en la que TVR ha rendido homenaje a cinco trayectorias. A profesionales que han sabido sumar a su gran talento muchas horas de trabajo para alcanzar el éxito: Espido Freire, Jon Plazaola, Anne Igartiburu, David Guapo y José Mercé.

La velada arrancó este miércoles con un vídeo de Carmen Ruiz. La actriz era otra de las galardonadas de este año, pero un cambio de planes laborales le ha impedido estar en Logroño. Aun así, no ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer un premio que, como ella misma ha afirmado, no esperaba. Sí ha podido, por el contrario, pisar tierras riojanas la escritora Espido Freire. Ella ha sido la primera en charlar con Carlos Santamaría y Sandra Carmona, presentadores del acto, y ha comenzado pidiendo perdón por su voz, algo ronca, para después mostrar su ilusión por el reconocimiento obtenido. «Lo acepto como si fuera el primero y espero que no sea el último», ha deseado.

A continuación le ha llegado el turno a dos artistas multidisciplinares: Jon Plazaola y David Guapo. Dos todoterrenos con gran sentido del humor. El vasco, como el resto de sus compañeros, ha dado las gracias por un premio que representa un trozo de barrica. «Aunque en mi cuadrilla esperaban que llegara con una caja de vino», ha bromeado. Tras el actor de 'Allí Abajo', ha accedido al estrado David Guapo para hacer lo que mejor sabe hacer, sacar una sonrisa a los presentes. Con la inestimable colaboración de dos personas del público y una improvisada declaración de amor ha arrancado la carcajada de todos los asistentes.

'Marca España'

Y si de trayectorias exitosas hay que hablar, las de Anne Igartiburu y José Mercé lo son. Y muchísimo. No en vano, la presentadora vasca ha recordado que lleva ya quince años consecutivos dando las campanadas desde la Puerta del Sol y, por lo tanto, la televisión no tiene secretos para ella. Por eso, ha querido destacar el trabajo realizado por los profesionales de TVR, además de asegurar que en La Rioja se siente como en casa.

Si algo caracteriza a Igartiburu es la sonrisa perenne en su rostro, al igual que le ocurre a José Mercé. Además de su incomparable voz para el flamenco, el buen sentido del humor que demuestra en cada una de sus intervenciones le ha hecho merecedor del cariño y el aprecio de mucha gente. Y así se ha comprobado en el Delicatto, donde el cantaor ha querido defender su estilo musical. «El flamenco es nuestra cultura; es 'Marca España«, ha sentenciado antes de asegurar que cada vez que se sube al escenario se siente como un niño en Reyes.

Con la ovación a Mercé, al resto de premiados, a los profesionales de TVR y a los patrocinadores ha concluido la gala. Así ha finalizado un homenaje al buen hacer, al talento acompañado de esfuerzo, a unas trayectorias infinitas y a unas personalidades que enganchan. Anne Igartiburu, Jon Plazaola, José Mercé, David Guapo y Espido Freire ya pueden decir bien alto que son 'De Pura Cepa'.