HOLA SUPERHÉROES

Desde que se estrenó la primera película de Superman, en 1951, los superhéroes no han hecho más que crecer como género audiovisual. Bueno, mejor dicho, los héroes han sabido imbricarse en todos los géneros narrativos, desde el drama más intimista a la acción más palomitera. Historias protagonizadas por personajes ricos y complejos, dotados con un milagro, un poder; una responsabilidad.

Hay quien cree que el hecho de que Netflix haya cancelado 'Daredevil', 'Luke Cage' y 'Iron Fist' es la señal inequívoca del final de una era: la era de los superhéroes. Y no. No es eso. Si cancelan una serie de abogados o de bomberos o de policías o de médicos o de viajes en el tiempo o de naves espaciales o de traficantes de droga, nadie diría que el género está agonizando. Sería una reducción absurda del tema.

Tan absurda como suponer que hacer series o películas de personajes poco conocidos por el gran público es jugar a la desesperada. Arriesgado sí, supongo. Pero sin riesgos no tendríamos a 'Los Guardianes de la Galaxia' en el cine ni a 'Legión' en la tele. Considerar que todo lo que no sea Spiderman o Batman es estirar el chicle es un prejuicio peligroso. Te puedes perder cosas muy buenas.

Lo evidente es que el superhéroe audiovisual está ahora en su fase más madura, recorriendo senderos inesperados, con nuevos estilos y enfoques. Y el hecho de que se cancelen series no es más que la muestra patente de la guerra abierta entre las grandes productoras. Netflix cancela tres series poco antes de que Disney, la dueña de los personajes, estrene su propia plataforma de streaming... No tardaremos en verlos otra vez.

¿El interés por los héroes ha decaído? No confundamos. Una buena historia siempre interesará, esté o no protagonizada por un superhéroe. Que no te gusten o que te pierdas cuando alguien intenta explicarte el universo Marvel, es otra cosa. Otra cosa, por cierto, maravillosa: una oportunidad de empezar. Y ya que estamos con las oportunidades, ¿a qué esperamos en España para sacar nuestra propia serie protagonizada por superhéroes?