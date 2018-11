Chaplin escribió, dirigió y protagonizó en 1940 'El gran dictador', una feroz crítica contra las dictaduras que pese al pasado del tiempo continúa vigente hoy en día y a la que se le pueden encontrar numerosas lecturas en clave actual. En España hubo que esperar, por supuesto, hasta 1976 para que se pudiera ver, tras morir Franco. Al margen de sus virtudes narrativas, que son muchas, este filme destaca por ser el primero sonoro que firmó el cineasta. Es una obra fantástica que nunca está de más volver a disfrutar. Eso debieron de pensar más de un millón de personas el miércoles por la noche cuando decidieron optar por la oferta televisiva de La 2. La cadena había programado este título en 'Días de cine clásico', uno de los contenedores cinematográficos abiertos en la tele pública con la nueva dirección, que decidió que igual emitir cada noche una cinta española era demasiado empacho.

La película logró un 6,4% de cuota de pantalla, una cifra extraordinaria teniendo en cuenta que esta emisora no suele alcanzar el 3% en su media diaria. ¿Qué demuestra esto? Que existen públicos diversos que se sientan frente a la pantalla en busca de ofertas que les convenzan. Están los que se acercan para saber qué invitado tiene Pablo Motos, los que siguen las aventuras y desventuras de 'GH VIP' y los que no se pierden ni una canción de 'OT 2018'. No hace falta establecer cuál es mejor o peor, sino alcanzar la conclusión de que hay lugar para todos cuando lo que se ofrece merece la pena. Y que cada canal ha de saber cuál es su espectador objetivo y su razón de ser.

La promoción y difusión del cine clásico tiene que ser, sin duda, una de las prioridades de TVE, como ente público. De hecho, los programas dedicados a este tipo de cintas siempre han gozado de buena aceptación. Cabe recordar el mítico 'Cineclub', con el que no pocas generaciones hemos crecido, o '¡Qué grande es el cine!, con Garci, absoluta referencia cinéfila. En la tele pública ha de estar Chaplin, y Keaton, y John Ford, y Fritz Lang, y Jean Renoir. Y Curtiz, Lubitsch, Preminger, Wilder, Kurosawa, Dreyer o Bergman. Hay un público que espera toparse con ellos ahí.