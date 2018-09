«He ganado mucha paz» Matías Prats, en el nuevo plató de los informativos de Antena 3, del que destaca su suelo reflectante. :: Atresmedia Matías Prats sigue, por tercera temporada, al frente de los informativos del fin de semana de Antena 3. «Voy a echar de menos la Champions» JULIÁN ALÍA Sábado, 8 septiembre 2018, 00:30

Traumatizado y desilusionado», porque mucha gente le ha preguntado por las vacaciones, Matías Prats (Madrid, 65 años) se enfrenta a su tercera temporada consecutiva como una de las caras de los informativos de Antena 3 del fin de semana. «¿Qué pasa? ¿No ve la gente en agosto la televisión? Llevo más de un mes aquí. Las vacaciones ya las olvidé», bromea.

Con el cambio al sábado y el domingo, el veterano periodista asegura que ha «ganado mucha paz y tranquilidad», pero cree que lo ha conseguido también «al cumplir años, con la propia experiencia». «Cuando la experiencia te ha llevado a situaciones límite, y a otras extraordinariamente positivas, creo que te hace ver el presente de una manera más translúcida y limpia», explica.

«El fin de semana tiene un equipo muy apañado. Hay un equipo muy joven, entre ellos muchos becarios, a los que se les dan buenas oportunidades. La exigencia en verano es un poquito menor por parte de la audiencia y damos esas oportunidades, como me la dieron a mí en su momento», declara sobre su actual ocupación, en la que el horario no le plantea ningún problema: «Los que están formando una familia sí que lo pueden notar. Yo pasé por esa situación durante muchos años, cuando compatibilicé los informativos con deportes, y es verdad que me arrepiento de algunas cosas porque, entre todo aquello que me gustaba tanto, Martita y Matías (sus dos hijos) igual se perdieron muchas horas con su padre. Por eso ahora he intentado compensar».

Además, echará «mucho de menos» la Champions en la cadena (A3 ya no dispone de sus derechos) y esos últimos «tres años fantásticos» en los que «el éxito ha venido acompañando a las transmisiones, y ha pasado lo que no ha pasado nunca. Que de tres, ganemos tres, en Antena 3, es una cosa meritoria. Lo voy a echar de menos, pero ahí queda, y que venga otro y me lo repita», lanza a modo de desafío.

Prats considera que sus «juegos de palabras», como así los denomina, sin elevarlos «ni siquiera a chiste o chascarrillo», necesitan al espectador, «que es el que aporta el último comentario». Reservados para cuando «el contenido de la información sea amigable», porque es «lo suficientemente sensible para no meter la pata, no zaherir y provocar una reacción contraria» a lo que busca, lo ve tan repetido en las redes que parece que está «todo el día haciendo eso». Por la respuesta del público, agradece «a los que no les gusta, que sean tranquilos y que no reaccionen con virulencia», y, sobre todo, a aquellos a los que cae bien, que tengan una buena respuesta: «Qué más puedes pedir que llevar una sonrisa al espectador dentro de un informativo».

Consolidado como una de las mayores figuras de los informativos españoles, cuando llegan los becarios se siente «muy vigilado»: «Me miran, creo que con cierto respeto y la distancia normal de un señor que lleva ya tantísimos años en esto de la tele. Ahí es cuando gasto un par de bromas y les doy algún consejo que les venga bien. Ni he dado clase, ni he sido maestro de nada porque nunca me he considerado con la altura y el conocimiento necesario para ello. Yo conocí a un tipo, un tal Matías Prats, que ése sí podía sentarse y dar lecciones a todos. Yo no, pero sí puedo dar un buen consejo a un chaval que empieza, para que no meta mucho la pata».