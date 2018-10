PARA QUE NO SE ENTEREN

La vieja canción 'Bella Ciao' tiene una nueva vida gracias a Netflix. Gracias a 'La casa de papel', que es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma. Alba Flores ha contado que una vez tuvo que esconderse en la zona vip de un aeropuerto de Costa Rica para escapar de los fans. Ahora Netflix tiene a disposición de una audiencia masiva (al menos potencialmente) el documental 'Dos Cataluñas', de Álvaro Longoria y Gerardo Olivares. Opiniones de unos y otros, pero no parece que se cuente lo que realmente pasó o está pasando, aunque sus responsables pretendan que la realidad catalana se entienda en todo el mundo. Difícil. Aquí de golpes de Estado, nada. Que resulta que todo es según el color con que lo mires. Y eso sin contar con John Carlin señalando las culpas de Mourinho en el auge del independentismo. O lo que tenga que decir Jorge Moragas. Nada. Por supuesto, salen mucho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado usando la porra (por ejemplo, rompiendo unos cristales). Y los heridos. Dice la legendaria Thelma Schoonmaker que las películas de Martin Scorsese no son tan violentas. Hasta que ella las monta.

Cuando estaba en la ORTF, Simone Veil se opuso a la financiación y la difusión por televisión de 'Le Chagrin et la Pitié' (La tristeza y la piedad), el documental de Marcel Ophüls de 1969. Siempre ha circulado la teoría de la censura por el hecho de tratar el colaboracionismo francés con los nazis. Pero a Veil le pareció indigno.

La sensación en Francia entonces era que, salvo los comunistas, ningún ciudadano se había resistido a los nazis. A Veil le parecía una película injusta, simplista, reduccionista, mentirosa y proselitista. Dijo que Francia había sido el país con menor cantidad de judíos deportados y, proporcionalmente, muy pocos niños. Y eso fue gracias a los franceses que escondieron a judíos o que se callaron cuando sabían dónde estaban. Y de esa gente la película no decía nada.

Pues no saben la cantidad de gente y cosas (la responsabilidad de Pujol y Mas) de las que el documental 'Dos Cataluñas' no dice nada.