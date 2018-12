EL 'OT' DE ESTE AÑO

Operación Triunfo' está a punto de cerrar una edición que a sus responsables les ha dejado unos cuantos sinsabores, más si tenemos en cuenta que el año pasado el programa recibía loas por todo lo que hacía. Su capacidad de renovación fue alabada desde todos los ámbitos y sorprendió incluso a los detractores del formato. Las comparaciones son odiosas y el 'OT 2018' ha salido perdiendo. Es cierto que habiendo tenido concursantes con buena voz del espacio de TVE esta vez se ha hablado más por polémicas absurdas (la mariconez de marras, lo del culo que mentó el novio de una concursante, el despido de una de las profesoras porque no cumplía los objetivos) que por las dotes artísticas de los participantes seleccionados.

A estas alturas, por estas mismas fechas, en 2017 no había mortal que no hubiese oído hablar de Amaia y casi seguro que habría terminado viendo alguna de sus actuaciones más memorables. Fue toda de una sorpresa, como suele haber pocas en esta clase de espacios. Del resto de aspirantes también destacaban unos cuantos aunque no con la fuerza de la navarra. En la edición actual no hay ganador claro y muchos triunfitos han pasado desapercibidos. Tan pronto como salieron de la Academia cayeron en el olvido. Pese a todo las audiencias no han ido mal del todo, lejos de las que ha conseguido 'Masterchef' y por supuesto 'GH VIP'.

¿Tendría que haber esperado la tele pública a la hora de lanzar una nueva generación de posibles cantantes? Posiblemente sí. La sombra de los anteriores era demasiado alargada y no había transcurrido el tiempo suficiente como para que el público se olvidase de aquellos y tuviese ganas de volver a engancharse a unos nuevos. Dejar descansar al espectador es una sabia decisión. Es más, es imposible que en un país como este pueda surgir cada año una tanda potente de intérpretes. Y más teniendo en cuenta el resto de formatos de talentos que existen. Ahí está 'La Voz' de Antena 3, esperando para volver a entrar en juego y afinar otros micrófonos. O el 'Got Talent' de Telecinco en el que algunos cantan y otros dan el cante. No existen tantas gargantas privilegiadas para ocupar esa cantidad de horas en pantalla. Veremos.