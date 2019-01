LA VOZ EDUCADA

Durante las promociones de 'La voz' estaban sentados juntos Paulina Rubio y Pablo López. A la mexicana le preguntaron su canción favorita de Pablo López. No tenía ni idea. A mí me habría pasado lo mismo, pero también con Antonio Orozco y con Luis Fonsi. Y no porque me quedara en Bach (de Paulina se me ocurriría alguna) sino sólo porque no sé qué canta esa gente. Llegó el estreno y en las audiciones a ciegas salieron a actuar Domingo y Roy interpretando 'Summertime'. Uno llevaba un ukelele y el otro una guitarra (una guitarra-guitarra). Paulina, después de decir que le gustaba «el ukulele», preguntó qué instrumento era el otro. «Una guitarra española». Eléctrica, vale.

Otra cosa no sé (nadie se va con ella), pero como personaje, Paulina Rubio es el personaje de 'La voz'. Es la única mujer, va de mujer poderosa y reivindicativa, pero es casi el hazmerreír del programa. Y no me parece mal. Lo cierto es que los 'coaches' (qué cruz tener que utilizar estos palabros) son los protagonistas del espacio, mucho más que los concursantes. También es verdad que es una buena combinación y hay compenetración. Pero sobran vídeos con ellos de protagonistas, que hemos venido a las audiciones a ciegas. Hasta Eva González, pese a un inicio de monólogo, estuvo casi escondida acompañando a las familias absorbiendo azúcar y jaleando el sentimentalismo.

Más allá de las novedades (cambio de cadena, de presentadora, posibilidad de bloqueo de unos 'coaches' a otros...) el programa es el mismo pero con un escenario más llamativo. El otro día Carol Burnett decía en los Globos de Oro que su show sería imposible ahora. Por la orquesta, los invitados, el gastazo que supondría y que una cadena no estaría dispuesta a hacer. Antena 3 se la ha jugado con un despliegue importante para un programa que parecía tener cierto desgaste. El primer día, sin competencia, le fue bien con un 25% de cuota y 3,9 millones de espectadores. Supongo que a quien le gustaba 'La voz' en Telecinco le sigue gustando 'La voz' en Antena 3. En una cosa sí es mejor. Acaba sobre las doce. Eso es de buena educación.