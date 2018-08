El drama y el 'thriller' llegan a Divinity

'Sofá, Cine y Divinity: Drama Queen' es el nuevo 'slot' cinematográfico que tendrá como géneros protagonistas el drama y el 'thriller' y que comienza hoy, a las 22.45 horas, en Divinity con el estreno de 'Un viaje de diez metros', película dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por Helen Mirren, ganadora de un Oscar por 'The Queen'. Basada en la novela homónima de Richard Morais, la cinta cuenta la historia de la familia Kadam, quienes se instalan en Francia para abrir un restaurante. El espacio contará también con otros títulos de estreno como 'Secretos de un diario', 'Muerte en la red' o 'He loved them all'.