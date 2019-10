Detrás de las series: «Un rodaje en una casa es una invasión» María León, en 'Allí Abajo'. / Antena 3 Haritz Elizegi, José Miguel Jareño y Félix Ángel Burgos: Los responsables de hallar los lugares para grabar 'El Príncipe', 'Toy Boy' o 'Allí Abajo' explican cómo transforman montañas, calles y viviendas en platós MIKEL LABASTIDA Sábado, 19 octubre 2019, 23:23

Son muchos los espectadores de la serie 'Allí abajo' que cuando acuden a San Sebastián buscan el bar Kaia en el que se reunía la televisiva cuadrilla. Sin embargo, fracasan en su intento. «No existe. Solo podrán ver la fachada, que pertenece a una oficina de Puertos del Gobierno vasco. Si entran dentro no van a encontrar barra ni nada porque todo el interior se rodó en un decorado en Sevilla». El que desvela este secreto de rodaje es Haritz Elizegi, que fue el encargado de buscar los lugares de grabación de esta producción cuando la acción se desarrollaba en Euskadi.

«A la gente le causa mucha curiosidad observar de cerca los espacios que han visto en la tele. En el acuario -otro emplazamiento recurrente de la comedia de Antena 3- nos comentan a menudo que algunos visitantes preguntan hasta por un pez al que hizo referencia un personaje en una trama», indica Elizegi, que lleva 15 años trabajando en la producción audiovisual y en los últimos años se ha especializado en ser localizador.

Esta figura se ha convertido en imprescindible en la industria audiovisual actual, por la proliferación de títulos y, sobre todo, por el aumento de grabaciones en escenarios naturales. «Hace veinte años esa labor la hacía algún ayudante de arte o de producción porque lo normal era que todo se realizase en decorados. Cuando empecé a buscar más exteriores fue con 'El comisario', que sí necesitaba que muchas secuencias fuesen en la calle. Desde entonces se ha adelantado mucho y ya hay equipos que se encargan de hallar posibles espacios para rodar y de solicitar los permisos precisos», explica José Miguel Jareño, que se ocupa de estas tareas en la productora Plano a Plano.

Espacios amplios y accesibles

«Nosotros recibimos el guion donde se describen los enclaves en los que suceden las tramas y a partir de ahí buscamos los que creemos que puedan encajar, primero por internet o en archivos propios y luego comprobándolos en persona. Es muy importante acudir a verlos porque es posible que hayan cambiado y no sirvan. Antes de enviárselos al director nos aseguramos de que sería posible utilizarlos, ya que si no es trabajo perdido», comenta Jareño.

«En el caso de escenarios naturales lo más relevante es que sean accesibles y amplios para que quepa el equipo. Por muy bonitos que sean, si no es sencillo que lleguen hasta ahí camiones y coches no sirve de nada», apunta Elizegi. «Si son lugares privados debes dar una imagen de profesionalidad porque tú eres la primera cara que van a conocer. Ese es el momento de dejar las cosas claras puesto que mucha gente no se imagina la dimensión que toma un rodaje. Si vas a ocupar la casa particular de alguien has de advertirle de que es una invasión, que van a entrar más de 20 profesionales, que no podrá usarla mientras se desarrollen las jornadas de trabajo, que es posible que se muevan muebles o que se lleven algunos ajenos», añade este profesional, que aclara que siempre se trabaja con seguros que cubran los posibles daños y que la tarifa media por alquiler de un piso ronda lo 1.000 euros al día. «Aunque depende de las horas que se soliciten y las características de la casa».

¿Qué puede mover a alguien a ceder su hogar o un local para que la televisión se lo apropie? «Cada cual tiene una motivación. Algunos se deciden por dinero, otros porque lo consideran divertido y otros para conocer a un director o actor en concreto». Las pistas las aporta Félix Ángel Burgos, que se dedica a tareas de producción, aunque ocasionalmente ha localizado para proyectos italianos, holandeses, alemanes y españoles. Uno de los últimos, 'Toy Boy', la apuesta de Antena 3 para la noche de los miércoles que se emplaza en Málaga. «La diversidad de paisajes y el clima ha atraído a muchas empresas para buscar escenarios en nuestro país», argumenta Burgos, que reconoce también la apertura actual de miras de las productoras para trasladar sus rodajes a ciudades fuera de Madrid, algo en lo que coinciden sus compañeros. «En muchas zonas están encantados y lo ponen muy fácil a las Film Office porque eso atrae turismo», comenta Elizegi. Solo hay que recordar el ejemplo de 'Juego de Tronos'.

«Grabamos 'La verdad' en Santander. No conocía la ciudad, así que tuve que recorrerla entera para encontrar lo que necesitaba», reconoce Jareño, a quien también le tocó buscar parajes singulares en Ceuta para 'El Príncipe' y hallar en Madrid otros que simulasen esta ciudad. Un buen localizador ha de ser ocurrente. ¿Algún truco más para desempeñar esta profesión? «Preguntar sin parar y hablar con mucha gente», asegura Burgos.