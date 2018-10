«No descarto volver a la tertulia política» Vicente Vallés, en el plató. :: atresmedia Los informativos de Antena 3 son los más vistos de la televisión. Vicente Vallés es uno de sus rostros. «Hemos alcanzado objetivos que no teníamos» JULIÁN ALÍA Jueves, 4 octubre 2018, 00:10

Por tercer mes consecutivo, los informativos de Antena 3 son los más vistos de la televisión y a Vicente Vallés (Madrid, 55 años), presentador de las noticias de las nueve de la noche, se le nota satisfecho y «contento por cómo están evolucionando los datos de audiencia, que es una de las prioridades de cualquier cadena de televisión». Vallés, colchonero irredento y convencido de que verá alguna vez al Atlético de Madrid levantar la Champions, asegura que los registros «están reflejando el buen trabajo de la redacción en los últimos años».

- ¿Cómo han vivido estos hechos?

- En los informativos, la evolución de las audiencias suele ser lenta. No pasa que tienes cero y de repente pasas a cien. Es una cosa que lleva sus plazos. Nos habíamos planteado algunos objetivos desde que me hice cargo de la edición de la noche, y algunos no los teníamos planeados para tan pronto. Ahora lo difícil es consolidarlo.

- Les ha venido bien el tirón de '¡Boom!'...

- Cualquiera que conozca bien cómo se producen las audiencias de los informativos en las televisiones generalistas sabe lo importante que son los arrastres de audiencia. A veces te perjudican y a veces te benefician. Hemos tenido etapas duras en ese sentido, pero ahora sin embargo nos está yendo mejor. Está funcionando el proyecto informativo que se estableció hace unos años.

- ¿Cómo afrontan el otoño?

- Es una temporada informativa, como poco, tan intensa como la de hace un año. Con asuntos que se están repitiendo, como las circunstancias que se están produciendo en Cataluña. Es una etapa de mucha tensión que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Una parte importante del crecimiento se debe a que hemos hecho una buena cobertura de los grandes acontecimientos, y es algo que se va a mantener.

- Ahora compite con Carlos Franganillo.

- No sé si van a acertar en otras decisiones, pero la de Carlos Franganillo es un acierto completo. Lo conozco, es un magnífico periodista. Tuve ocasión de trabajar con él en mi etapa en Televisión Española. Ya entonces hacía un trabajo fantástico en la sección internacional, y lo ha demostrado durante estos años como corresponsal en Washington. Va a ser una competencia muy dura. En realidad ya la teníamos con Ana Blanco. La redacción de Televisión Española es magnífica. Tuve la suerte de trabajar allí una temporada larga y la conozco muy bien.

Personajes poderosos

- ¿Echa de menos la tertulia política?

- Hace algún tiempo que no hago ese tipo de formatos, y sí es verdad que lo echo de menos. Cuando lo hacía, echaba de menos la adrenalina del informativo puro del día a día. Ahora que hago eso, echo en falta un formato de análisis más reposado. Me gustan todos y no siempre puedes hacer todo a la vez, pero no descarto que antes o después vuelva a producirse la oportunidad de hacerlo.

- Tras su libro sobre Donald Trump, ¿tiene algún otro en la recámara?

- Estoy terminando otro. No sé cuándo se va a publicar. Es sobre otro gran personaje mundial, pero no voy a avanzar nada más. Me atraen los personajes poderosos y siento un especial interés por cómo manejan su poder; soy un observador de cómo lo gestionan quienes lo ostentan en cada momento. Hice un análisis de cómo lo iba a hacer Trump basándome en su personalidad, y no se está diferenciando mucho de lo que se podía prever en aquel momento. El nuevo personaje también ejerce el poder haciéndolo notar.